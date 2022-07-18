https://ria.ru/20220718/turbina-1803114892.html

СМИ: Канада отправила в Германию турбину для "Северного потока"

СМИ: Канада отправила в Германию турбину для "Северного потока" - РИА Новости, 18.07.2022

СМИ: Канада отправила в Германию турбину для "Северного потока"

Канада в минувшее воскресенье, 17 июля, отправила на самолете турбину Siemens для "Северного потока" в Германию, в России она должна быть к 24 июля, пишет... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T04:25

2022-07-18T04:25

2022-07-18T06:56

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Канада в минувшее воскресенье, 17 июля, отправила на самолете турбину Siemens для "Северного потока" в Германию, в России она должна быть к 24 июля, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники.После этого еще "пять-семь дней", как утверждает газета, турбину будут везти в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней.В Россию турбину доставят на пароме и по суше через Хельсинки, поскольку станция "Портовая", для которой она предназначается, расположена возле поселка Торфяновка Ленинградской области примерно в 20 километрах от границы с Финляндией. "Оборудование прибудет в Россию ориентировочно 24 июля, еще три-четыре дня займет пусконаладка", - говорится в материале."Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку" примерно на 60 процентов, объяснив это проблемами с техническим обслуживанием газовых турбин на компрессорной станции "Портовая". Причина заключалась в том, что Siemens не могла вернуть турбину, проходившую ремонт в Канаде, из-за введенных Оттавой антироссийских санкций.На прошлой неделе ситуацию удалось разрешить — Канада согласилась отправить турбину в Германию, которая передаст ее России. Кроме того, оборудование "Газпрома" освободят от санкций до конца 2024 года. Это подтвердил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что не получали никаких документов по этому поводу.Сейчас "Северный поток" полностью остановлен для планового техобслуживания, которое должно завершиться 21 июля. При этом некоторые страны — в том числе Германия и Австрия — высказывали опасения, что после окончания работ поставки газа могут снизиться или вообще прекратиться.Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон уже в июле заявил, что Канада несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Решение Канады поддержали и в США: в госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. При этом МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады."Коммерсант" ранее со ссылкой на источники сперва писали, что турбину могут отправить после 14 июля, а позднее - что 15-го и что транспортировка агрегата займет до двух недель, а если проблем с логистикой не возникнет, то турбина должна заработать в первые дни августа."Газпром" 15 июля обратился к Siemens с просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти двигатель для компрессорной станции "Портовая", в компании заявили, что рассчитывают на выполнение сервисных обязательств по обслуживанию газотурбинных двигателей.

https://ria.ru/20220716/turbina-1802907206.html

https://ria.ru/20220713/pobeda-1802220740.html

https://ria.ru/20220712/shok-1802028520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

канада, россия, германия, в мире