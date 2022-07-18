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В Пермском крае заработала карта "Тройка" для оплаты проезда - РИА Новости, 18.07.2022
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В Пермском крае заработала карта "Тройка" для оплаты проезда
В Пермском крае заработала карта "Тройка" для оплаты проезда - РИА Новости, 18.07.2022
В Пермском крае заработала карта "Тройка" для оплаты проезда
Билетная система "СберТройка" на базе карты "Тройка" с 18 июля заработала на пригородном маршруте в Пермском крае, сообщает пресс-служба департамента транспорта РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T11:26
2022-07-18T11:26
пермский край
москва
общество
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ПЕРМЬ, 18 июл - РИА Новости. Билетная система "СберТройка" на базе карты "Тройка" с 18 июля заработала на пригородном маршруте в Пермском крае, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы."СберТройка" заработала с 18 июля на пригородном маршруте. В будущем расширим проект на городские и все межмуниципальные маршруты", - говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.Уточняется, что билетная система позволяет оплатить проезд на маршруте несколькими способами: картой "Тройка", банковской картой, наличными, региональной и федеральной льготными картами.По данным региональных властей, в крае существовало восемь автономных систем для оплаты проезда, которые базировались на различных технологических решениях и работали независимо друг от друга, что не позволяло запустить комплексную систему оплаты проезда. Для создания универсального инструмента оплаты безналичными и наличными средствами было принято решение о выборе единого оператора.В мае 2022 года министерство транспорта Пермского края подвело итоги конкурса по отбору оператора автоматизированной информационной системы учета и контроля оплаты проезда в регионе. Единственным участником и победителем процедуры стало ООО "ТройкаПермь". В ведомстве отмечали, что карты "Тройка" станут доступны жителям всего Пермского края для применения наряду с уже действующими в регионе транспортными картами. Планировалось, что в каждом районе региона будет работать не менее менее пяти пунктов пополнения транспортных карт и не менее 40 - в Перми.ООО "ТройкаПермь" было зарегистрировано в декабре прошлого года. Учредителями компании выступили АО "ПАИЖК" и ООО "СберТройка". Генеральный директор компании – Роберт Гулян. "ТройкаПермь" использует цифровую платформу компании ООО "СберТройка", которая используется в ряде регионов России.
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пермский край, москва, общество
11:26 18.07.2022
 
В Пермском крае заработала карта "Тройка" для оплаты проезда

На пригородном маршруте в Пермском крае заработала карта "Тройка" для оплаты проезда

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКарта "Тройка"
Карта Тройка - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Карта "Тройка". Архивное фото
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ПЕРМЬ, 18 июл - РИА Новости. Билетная система "СберТройка" на базе карты "Тройка" с 18 июля заработала на пригородном маршруте в Пермском крае, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
"СберТройка" заработала с 18 июля на пригородном маршруте. В будущем расширим проект на городские и все межмуниципальные маршруты", - говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Уточняется, что билетная система позволяет оплатить проезд на маршруте несколькими способами: картой "Тройка", банковской картой, наличными, региональной и федеральной льготными картами.
По данным региональных властей, в крае существовало восемь автономных систем для оплаты проезда, которые базировались на различных технологических решениях и работали независимо друг от друга, что не позволяло запустить комплексную систему оплаты проезда. Для создания универсального инструмента оплаты безналичными и наличными средствами было принято решение о выборе единого оператора.
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В мае 2022 года министерство транспорта Пермского края подвело итоги конкурса по отбору оператора автоматизированной информационной системы учета и контроля оплаты проезда в регионе. Единственным участником и победителем процедуры стало ООО "ТройкаПермь". В ведомстве отмечали, что карты "Тройка" станут доступны жителям всего Пермского края для применения наряду с уже действующими в регионе транспортными картами. Планировалось, что в каждом районе региона будет работать не менее менее пяти пунктов пополнения транспортных карт и не менее 40 - в Перми.
ООО "ТройкаПермь" было зарегистрировано в декабре прошлого года. Учредителями компании выступили АО "ПАИЖК" и ООО "СберТройка". Генеральный директор компании – Роберт Гулян. "ТройкаПермь" использует цифровую платформу компании ООО "СберТройка", которая используется в ряде регионов России.
 
Пермский крайМоскваОбщество
 
 
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