https://ria.ru/20220718/translyatsiya-1803151047.html
Встреча Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Встреча Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.07.2022
Встреча Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Председатель российского правительства Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами в формате видеоконференции. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:05
2022-07-18T13:05
2022-07-18T13:05
политика
михаил мишустин
правительство рф
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Председатель российского правительства Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами в формате видеоконференции.
РИА Новости
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4.7
96
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LIVE: Встреча Мишустина с вице-премьерами в режиме видеоконференции
LIVE: Встреча Мишустина с вице-премьерами в режиме видеоконференции
2022-07-18T13:05
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PT4M53S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
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политика, михаил мишустин, правительство рф, видео
Встреча Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Председатель российского правительства Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами в формате видеоконференции.
2022-07-18T13:05
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PT4M53S
Встреча Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Председатель российского правительства Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами в формате видеоконференции.