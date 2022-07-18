https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803275010.html
Путин оценил работу правительства над высокотехнологичными проектами
Путин оценил работу правительства над высокотехнологичными проектами - РИА Новости, 18.07.2022
Путин оценил работу правительства над высокотехнологичными проектами
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил правительство за работу над высокотехнологичными проектами. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:12
2022-07-18T17:12
2022-07-18T17:12
владимир путин
политика
россия
правительство рф
технологии
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил правительство за работу над высокотехнологичными проектами."В целом работа идет, на мой взгляд, при всех вопросах, которые требуют дополнительного внимания с вашей стороны, удовлетворительно. Хочу вас за это поблагодарить. Спасибо", - сказал Путин, завершая заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803216432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, правительство рф, технологии
Путин оценил работу правительства над высокотехнологичными проектами
Президент Путин поблагодарил правительство за работу над высокотехнологичными проектами