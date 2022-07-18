https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803275010.html

Путин оценил работу правительства над высокотехнологичными проектами

Путин оценил работу правительства над высокотехнологичными проектами - РИА Новости, 18.07.2022

Путин оценил работу правительства над высокотехнологичными проектами

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил правительство за работу над высокотехнологичными проектами. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:12

2022-07-18T17:12

2022-07-18T17:12

владимир путин

политика

россия

правительство рф

технологии

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил правительство за работу над высокотехнологичными проектами."В целом работа идет, на мой взгляд, при всех вопросах, которые требуют дополнительного внимания с вашей стороны, удовлетворительно. Хочу вас за это поблагодарить. Спасибо", - сказал Путин, завершая заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803216432.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, политика, россия, правительство рф, технологии