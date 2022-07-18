https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803266924.html

Путин призвал перезапустить развитие сквозных технологий

Путин призвал перезапустить развитие сквозных технологий - РИА Новости, 18.07.2022

Путин призвал перезапустить развитие сквозных технологий

Работа по развитию сквозных технологий должна быть перезапущена и откорректирована с учетом новых реалий и условий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:52

2022-07-18T16:52

2022-07-18T17:19

россия

экономика

технологии

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23294053406cb463b4e785c39c03abb7.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Работа по развитию сквозных технологий должна быть перезапущена и откорректирована с учетом новых реалий и условий, заявил президент РФ Владимир Путин."Работа по развитию сквозных технологий должна быть, конечно, перезапущена, но об этом так или иначе все выступавшие сказали, откорректирована с учетом реальных потребностей экономики и новых условий, в которых мы живем", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он отметил, что необходимо также определить конкретные механизмы контроля за реализацией соглашений.

https://ria.ru/20220718/investitsii-1803252398.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, технологии, владимир путин