https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803266924.html
Путин призвал перезапустить развитие сквозных технологий
Путин призвал перезапустить развитие сквозных технологий - РИА Новости, 18.07.2022
Путин призвал перезапустить развитие сквозных технологий
Работа по развитию сквозных технологий должна быть перезапущена и откорректирована с учетом новых реалий и условий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:52
2022-07-18T16:52
2022-07-18T17:19
россия
экономика
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Работа по развитию сквозных технологий должна быть перезапущена и откорректирована с учетом новых реалий и условий, заявил президент РФ Владимир Путин."Работа по развитию сквозных технологий должна быть, конечно, перезапущена, но об этом так или иначе все выступавшие сказали, откорректирована с учетом реальных потребностей экономики и новых условий, в которых мы живем", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он отметил, что необходимо также определить конкретные механизмы контроля за реализацией соглашений.
https://ria.ru/20220718/investitsii-1803252398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, технологии, владимир путин
16:52 18.07.2022 (обновлено: 17:19 18.07.2022)
Путин призвал перезапустить развитие сквозных технологий
Президент Путин призвал перезапустить работу по развитию сквозных технологий
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Работа по развитию сквозных технологий должна быть перезапущена и откорректирована с учетом новых реалий и условий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Работа по развитию сквозных технологий должна быть, конечно, перезапущена, но об этом так или иначе все выступавшие сказали, откорректирована с учетом реальных потребностей экономики и новых условий, в которых мы живем", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он отметил, что необходимо также определить конкретные механизмы контроля за реализацией соглашений.