https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803245762.html

Путин призвал сфокусировать внимание на высокотехнологичных отраслях

Путин призвал сфокусировать внимание на высокотехнологичных отраслях - РИА Новости, 18.07.2022

Путин призвал сфокусировать внимание на высокотехнологичных отраслях

Выживаемость экономики зависит от высокотехнологичных отраслей, надо на этом сфокусировать внимание, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:53

2022-07-18T15:53

2022-07-18T16:22

владимир путин

технологии

экономика

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Выживаемость экономики зависит от высокотехнологичных отраслей, надо на этом сфокусировать внимание, заявил президент РФ Владимир Путин."Не могу не согласиться с тем, что на этом нужно сфокусировать наше внимание, потому что, если совсем недавно, развитие этого сектора экономики, от него зависело эффективное и нужным нам темпом развития экономики и страны в целом, то сейчас от этого зависит просто выживаемость экономики, это один из ключевых вопросов. Конечно, на нем нужно, как вот Эльвира (Набиуллина, глава ЦБ - ред.) сказала, нужно сосредоточить наше внимание и сфокусировать и административное внимание, финансовые ресурсы, поддержку этого направления", - сказал президент в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20220718/putin-1803242761.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, технологии, экономика