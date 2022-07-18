https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803213645.html

Путин поручил привлекать бизнес в высокотехнологичные отрасли

Путин поручил привлекать бизнес в высокотехнологичные отрасли - РИА Новости, 18.07.2022

Путин поручил привлекать бизнес в высокотехнологичные отрасли

В проекты развития сквозных технологий в России необходимо привлекать частный бизнес, ставка на госкомпании в рыночных условиях не всегда обеспечивает... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:26

2022-07-18T14:26

2022-07-18T14:38

экономика

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В проекты развития сквозных технологий в России необходимо привлекать частный бизнес, ставка на госкомпании в рыночных условиях не всегда обеспечивает результат, заявил президент РФ Владимир Путин."Ставка исключительно на государственные компании, конечно же, в рыночной экономике не всегда обеспечивает нужный результат. Считаю важным активное вовлечение частного бизнеса в проекты развития сквозных технологий", - сказал он в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20220212/elektronika-1772446714.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, владимир путин, технологии