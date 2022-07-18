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Путин поручил привлекать бизнес в высокотехнологичные отрасли - РИА Новости, 18.07.2022
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Путин поручил привлекать бизнес в высокотехнологичные отрасли
Путин поручил привлекать бизнес в высокотехнологичные отрасли - РИА Новости, 18.07.2022
Путин поручил привлекать бизнес в высокотехнологичные отрасли
В проекты развития сквозных технологий в России необходимо привлекать частный бизнес, ставка на госкомпании в рыночных условиях не всегда обеспечивает... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:26
2022-07-18T14:38
экономика
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В проекты развития сквозных технологий в России необходимо привлекать частный бизнес, ставка на госкомпании в рыночных условиях не всегда обеспечивает результат, заявил президент РФ Владимир Путин."Ставка исключительно на государственные компании, конечно же, в рыночной экономике не всегда обеспечивает нужный результат. Считаю важным активное вовлечение частного бизнеса в проекты развития сквозных технологий", - сказал он в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.
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экономика, владимир путин, технологии
14:26 18.07.2022 (обновлено: 14:38 18.07.2022)
 
Путин поручил привлекать бизнес в высокотехнологичные отрасли

Путин: ставка на госкомпании в высоких технологиях не всегда дает нужный результат

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В проекты развития сквозных технологий в России необходимо привлекать частный бизнес, ставка на госкомпании в рыночных условиях не всегда обеспечивает результат, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ставка исключительно на государственные компании, конечно же, в рыночной экономике не всегда обеспечивает нужный результат. Считаю важным активное вовлечение частного бизнеса в проекты развития сквозных технологий", - сказал он в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.
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