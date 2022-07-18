https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803213645.html
Путин поручил привлекать бизнес в высокотехнологичные отрасли
Путин поручил привлекать бизнес в высокотехнологичные отрасли - РИА Новости, 18.07.2022
Путин поручил привлекать бизнес в высокотехнологичные отрасли
В проекты развития сквозных технологий в России необходимо привлекать частный бизнес, ставка на госкомпании в рыночных условиях не всегда обеспечивает... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:26
2022-07-18T14:26
2022-07-18T14:38
экономика
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В проекты развития сквозных технологий в России необходимо привлекать частный бизнес, ставка на госкомпании в рыночных условиях не всегда обеспечивает результат, заявил президент РФ Владимир Путин."Ставка исключительно на государственные компании, конечно же, в рыночной экономике не всегда обеспечивает нужный результат. Считаю важным активное вовлечение частного бизнеса в проекты развития сквозных технологий", - сказал он в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20220212/elektronika-1772446714.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, технологии
14:26 18.07.2022 (обновлено: 14:38 18.07.2022)
Путин поручил привлекать бизнес в высокотехнологичные отрасли
Путин: ставка на госкомпании в высоких технологиях не всегда дает нужный результат
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В проекты развития сквозных технологий в России необходимо привлекать частный бизнес, ставка на госкомпании в рыночных условиях не всегда обеспечивает результат, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ставка исключительно на государственные компании, конечно же, в рыночной экономике не всегда обеспечивает нужный результат. Считаю важным активное вовлечение частного бизнеса в проекты развития сквозных технологий", - сказал он в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.