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России намеренно закрывают доступ к высоким технологиям, заявил Путин - РИА Новости, 18.07.2022
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России намеренно закрывают доступ к высоким технологиям, заявил Путин
России намеренно закрывают доступ к высоким технологиям, заявил Путин - РИА Новости, 18.07.2022
России намеренно закрывают доступ к высоким технологиям, заявил Путин
России намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдержать ее развитие, но РФ не будет "пребывать в растерянности", заявил президент РФ... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:23
2022-07-18T14:35
владимир путин
технологии
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. России намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдержать ее развитие, но РФ не будет "пребывать в растерянности", заявил президент РФ Владимир Путин."Как известно, против нашей страны намеренно, специально используются сегодня не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам, что приобрело глобальный характер и является в современном мире базой прогрессивного развития любого государства, вот как раз здесь и пытаются нам выставлять преграды для того, чтобы сдержать развитие России", - сказал глава государства в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.Понятно, добавил президент, "что это огромный вызов для нашей страны"."Но мы не только не собираемся опускать руки и пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши "доброжелатели" предрекают, отступать на десятилетие назад, конечно нет. Наоборот, осознавая колоссальный объем трудностей, которые стоят перед нами, будем интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно использовать уже имеющиеся суверенные технологические заделы, разработки отечественных инновационных компаний", - подчеркнул Путин.
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владимир путин, технологии, россия
14:23 18.07.2022 (обновлено: 14:35 18.07.2022)
 
России намеренно закрывают доступ к высоким технологиям, заявил Путин

Президент Путин: России намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. России намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдержать ее развитие, но РФ не будет "пребывать в растерянности", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как известно, против нашей страны намеренно, специально используются сегодня не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам, что приобрело глобальный характер и является в современном мире базой прогрессивного развития любого государства, вот как раз здесь и пытаются нам выставлять преграды для того, чтобы сдержать развитие России", - сказал глава государства в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.
Понятно, добавил президент, "что это огромный вызов для нашей страны".
"Но мы не только не собираемся опускать руки и пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши "доброжелатели" предрекают, отступать на десятилетие назад, конечно нет. Наоборот, осознавая колоссальный объем трудностей, которые стоят перед нами, будем интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно использовать уже имеющиеся суверенные технологические заделы, разработки отечественных инновационных компаний", - подчеркнул Путин.
Работник в цехе деталей и агрегатов из полимерно-композиционных материалов - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
14:32
Вице-премьеры займутся вопросами развития в высокотехнологичных отраслях
 
Владимир ПутинТехнологииРоссия
 
 
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