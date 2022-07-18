https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803212834.html
России намеренно закрывают доступ к высоким технологиям, заявил Путин
России намеренно закрывают доступ к высоким технологиям, заявил Путин - РИА Новости, 18.07.2022
России намеренно закрывают доступ к высоким технологиям, заявил Путин
России намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдержать ее развитие, но РФ не будет "пребывать в растерянности", заявил президент РФ... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:23
2022-07-18T14:23
2022-07-18T14:35
владимир путин
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. России намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдержать ее развитие, но РФ не будет "пребывать в растерянности", заявил президент РФ Владимир Путин."Как известно, против нашей страны намеренно, специально используются сегодня не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам, что приобрело глобальный характер и является в современном мире базой прогрессивного развития любого государства, вот как раз здесь и пытаются нам выставлять преграды для того, чтобы сдержать развитие России", - сказал глава государства в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.Понятно, добавил президент, "что это огромный вызов для нашей страны"."Но мы не только не собираемся опускать руки и пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши "доброжелатели" предрекают, отступать на десятилетие назад, конечно нет. Наоборот, осознавая колоссальный объем трудностей, которые стоят перед нами, будем интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно использовать уже имеющиеся суверенные технологические заделы, разработки отечественных инновационных компаний", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803216432.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_e6cc608ae8edba9b12de689d2899ec85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, технологии, россия
14:23 18.07.2022 (обновлено: 14:35 18.07.2022)
России намеренно закрывают доступ к высоким технологиям, заявил Путин
Президент Путин: России намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. России намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдержать ее развитие, но РФ не будет "пребывать в растерянности", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как известно, против нашей страны намеренно, специально используются сегодня не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам, что приобрело глобальный характер и является в современном мире базой прогрессивного развития любого государства, вот как раз здесь и пытаются нам выставлять преграды для того, чтобы сдержать развитие России", - сказал глава государства в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.
Понятно, добавил президент, "что это огромный вызов для нашей страны".
"Но мы не только не собираемся опускать руки и пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши "доброжелатели" предрекают, отступать на десятилетие назад, конечно нет. Наоборот, осознавая колоссальный объем трудностей, которые стоят перед нами, будем интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно использовать уже имеющиеся суверенные технологические заделы, разработки отечественных инновационных компаний", - подчеркнул Путин.