https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803212834.html

России намеренно закрывают доступ к высоким технологиям, заявил Путин

России намеренно закрывают доступ к высоким технологиям, заявил Путин - РИА Новости, 18.07.2022

России намеренно закрывают доступ к высоким технологиям, заявил Путин

России намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдержать ее развитие, но РФ не будет "пребывать в растерянности", заявил президент РФ... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:23

2022-07-18T14:23

2022-07-18T14:35

владимир путин

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. России намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдержать ее развитие, но РФ не будет "пребывать в растерянности", заявил президент РФ Владимир Путин."Как известно, против нашей страны намеренно, специально используются сегодня не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам, что приобрело глобальный характер и является в современном мире базой прогрессивного развития любого государства, вот как раз здесь и пытаются нам выставлять преграды для того, чтобы сдержать развитие России", - сказал глава государства в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.Понятно, добавил президент, "что это огромный вызов для нашей страны"."Но мы не только не собираемся опускать руки и пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши "доброжелатели" предрекают, отступать на десятилетие назад, конечно нет. Наоборот, осознавая колоссальный объем трудностей, которые стоят перед нами, будем интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно использовать уже имеющиеся суверенные технологические заделы, разработки отечественных инновационных компаний", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803216432.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, технологии, россия