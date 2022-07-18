https://ria.ru/20220718/svoboda-1803254812.html

Никакой свободы слова на Западе нет, заявил Макей

Никакой свободы слова на Западе нет, заявил Макей - РИА Новости, 18.07.2022

Никакой свободы слова на Западе нет, заявил Макей

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что никакой свободы слова в западных странах не существует. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:22

2022-07-18T16:22

2022-07-18T16:22

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МИНСК, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что никакой свободы слова в западных странах не существует.Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич поручил проверить деятельность рижской детской академии радио и телевидения "Academy KidsTV" и пригрозил ей закрытием после того, как воспитанники академии взяли интервью у президента Белоруссии во время фестиваля "Славянский базар" в Витебске и спросили у Александра Лукашенко о его формуле успеха. По словам латвийского министра, "при открытом игнорировании рекомендаций МИД по безопасности поездок и участии в информационной войне деятельность таких организаций недопустима и должна быть прекращена". Учредитель Рижской детской академии радио и телевидения Надежда Бухарова заявила белорусскому телеканалу СТВ, что опасается закрытия учреждения после того, как ее учащиеся взяли интервью у президента Белоруссии, считает, что латвийские власти "доставят неприятностей"."То, что происходит сейчас с детьми, которые захотели быть журналистами, ищут какие-то нестандартные, оригинальные подходы в своей работе и связывают с этим свое будущее, не поддается никакому разъяснению... Реальность такова, что они (дети из Рижской академии - ред.) столкнулись с той проблемой, которая сегодня существует на Западе. Как оказалось, в реальности никакой свободы слова на Западе, в странах - наших соседях не существует", - сказал Макей журналистам.Более того, подчеркнул он, "эта свобода слова удушается в зародыше: детям-журналистам не разрешают публиковать интервью, чуть ли не уголовное преследование завели". "Граждан Латвии, Литвы не пускают в Беларусь из-за того, что они потом будут рассказывать конкретные и объективные вещи о ситуации в Беларуси... Поэтому о свободе слова в странах - наших западных партнерах надо уже забыть, ее там не существует", - заявил Макей.

https://ria.ru/20220616/kiselev-1795659697.html

https://ria.ru/20220312/zapad-1777761010.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, мид белоруссии, владимир макей , евросоюз