Никакой свободы слова на Западе нет, заявил Макей
Макей заявил, что никакой свободы слова в западных странах не существует
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МИНСК, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что никакой свободы слова в западных странах не существует.
Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич поручил проверить деятельность рижской детской академии радио и телевидения "Academy KidsTV" и пригрозил ей закрытием после того, как воспитанники академии взяли интервью у президента Белоруссии во время фестиваля "Славянский базар" в Витебске и спросили у Александра Лукашенко о его формуле успеха. По словам латвийского министра, "при открытом игнорировании рекомендаций МИД по безопасности поездок и участии в информационной войне деятельность таких организаций недопустима и должна быть прекращена". Учредитель Рижской детской академии радио и телевидения Надежда Бухарова заявила белорусскому телеканалу СТВ, что опасается закрытия учреждения после того, как ее учащиеся взяли интервью у президента Белоруссии, считает, что латвийские власти "доставят неприятностей".
"То, что происходит сейчас с детьми, которые захотели быть журналистами, ищут какие-то нестандартные, оригинальные подходы в своей работе и связывают с этим свое будущее, не поддается никакому разъяснению... Реальность такова, что они (дети из Рижской академии - ред.) столкнулись с той проблемой, которая сегодня существует на Западе. Как оказалось, в реальности никакой свободы слова на Западе, в странах - наших соседях не существует", - сказал Макей журналистам.
Более того, подчеркнул он, "эта свобода слова удушается в зародыше: детям-журналистам не разрешают публиковать интервью, чуть ли не уголовное преследование завели". "Граждан Латвии, Литвы не пускают в Беларусь из-за того, что они потом будут рассказывать конкретные и объективные вещи о ситуации в Беларуси... Поэтому о свободе слова в странах - наших западных партнерах надо уже забыть, ее там не существует", - заявил Макей.
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