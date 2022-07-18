https://ria.ru/20220718/svalki-1803231593.html

За год дополнительно уберут 17 несанкционированных свалок, заявил Путин

За год дополнительно уберут 17 несанкционированных свалок, заявил Путин - РИА Новости, 18.07.2022

За год дополнительно уберут 17 несанкционированных свалок, заявил Путин

Многое делается в сфере улучшения экологии, рекультивируются несанкционированные свалки, в 2022 году уберут 17 таких свалок, а до конца 2023 - 111, заявил... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:09

2022-07-18T15:09

2022-07-18T15:09

общество

челябинск

владимир путин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Многое делается в сфере улучшения экологии, рекультивируются несанкционированные свалки, в 2022 году уберут 17 таких свалок, а до конца 2023 - 111, заявил президент России Владимир Путин."Немало сделано и в сфере экологии, рекультивируются несанкционированные свалки в Татарстане, Чувашии, Ставрополье, в Омской, Рязанской, Тульской и других областях. В этом году будет убрано еще 17 таких свалок. А до конца 2023 года - не менее 111", - сказал Путин.По его словам, во время одной из прямых линий граждане остро поставили вопрос наличия несанкционированных свалок и хотелось бы решать его еще быстрее, но работы идут. Наиболее ярким примером работ является свалка в Челябинске, которая была самой большой в черте городов, а после рекультивации стала городским пространством и на ее месте стали проходить спортивные мероприятия.

https://ria.ru/20220604/ekologiya-1793142940.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, челябинск, владимир путин