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За год дополнительно уберут 17 несанкционированных свалок, заявил Путин - РИА Новости, 18.07.2022
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За год дополнительно уберут 17 несанкционированных свалок, заявил Путин
За год дополнительно уберут 17 несанкционированных свалок, заявил Путин - РИА Новости, 18.07.2022
За год дополнительно уберут 17 несанкционированных свалок, заявил Путин
Многое делается в сфере улучшения экологии, рекультивируются несанкционированные свалки, в 2022 году уберут 17 таких свалок, а до конца 2023 - 111, заявил... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:09
2022-07-18T15:09
общество
челябинск
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Многое делается в сфере улучшения экологии, рекультивируются несанкционированные свалки, в 2022 году уберут 17 таких свалок, а до конца 2023 - 111, заявил президент России Владимир Путин."Немало сделано и в сфере экологии, рекультивируются несанкционированные свалки в Татарстане, Чувашии, Ставрополье, в Омской, Рязанской, Тульской и других областях. В этом году будет убрано еще 17 таких свалок. А до конца 2023 года - не менее 111", - сказал Путин.По его словам, во время одной из прямых линий граждане остро поставили вопрос наличия несанкционированных свалок и хотелось бы решать его еще быстрее, но работы идут. Наиболее ярким примером работ является свалка в Челябинске, которая была самой большой в черте городов, а после рекультивации стала городским пространством и на ее месте стали проходить спортивные мероприятия.
https://ria.ru/20220604/ekologiya-1793142940.html
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общество, челябинск, владимир путин
15:09 18.07.2022
 
За год дополнительно уберут 17 несанкционированных свалок, заявил Путин

Президент Путин: за 2022 год дополнительно уберут 17 несанкционированных свалок

© РИА Новости / Алексей МайшевЭкскаватор работает на свалке
Экскаватор работает на свалке - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Экскаватор работает на свалке. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Многое делается в сфере улучшения экологии, рекультивируются несанкционированные свалки, в 2022 году уберут 17 таких свалок, а до конца 2023 - 111, заявил президент России Владимир Путин.
"Немало сделано и в сфере экологии, рекультивируются несанкционированные свалки в Татарстане, Чувашии, Ставрополье, в Омской, Рязанской, Тульской и других областях. В этом году будет убрано еще 17 таких свалок. А до конца 2023 года - не менее 111", - сказал Путин.
По его словам, во время одной из прямых линий граждане остро поставили вопрос наличия несанкционированных свалок и хотелось бы решать его еще быстрее, но работы идут. Наиболее ярким примером работ является свалка в Челябинске, которая была самой большой в черте городов, а после рекультивации стала городским пространством и на ее месте стали проходить спортивные мероприятия.
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 15:30
Светлана Радионова: необходимо прививать новую экокультуру
 
ОбществоЧелябинскВладимир Путин
 
 
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