https://ria.ru/20220718/stremskiy-1803245638.html

Оренбургский суд оставил в силе приговор священнику-педофилу Стремскому

Оренбургский суд оставил в силе приговор священнику-педофилу Стремскому - РИА Новости, 18.07.2022

Оренбургский суд оставил в силе приговор священнику-педофилу Стремскому

Оренбургский областной суд оставил без изменения приговор священнику Николаю Стремскому, получившему 21 год лишения свободы за насилие над 11 детьми, сообщается РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:52

2022-07-18T15:52

2022-07-18T19:03

религия

происшествия

оренбургский областной суд

оренбургская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Оренбургский областной суд оставил без изменения приговор священнику Николаю Стремскому, получившему 21 год лишения свободы за насилие над 11 детьми, сообщается на сайте суда.Стремский в сентябре 2019 года был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия. В конце декабря Саракташский районный суд приговорил его к 21 году лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности 11 детей.Священника также на 20 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, лишили государственной награды ордена "Родительская слава". Не согласившись с приговором, осужденный и его защитники обжаловали решение суда."Сегодня Оренбургский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении Стремского Н.Е., признанного виновным в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Судебная коллегия Оренбургского областного суда, изучив доводы апелляционных жалоб, выслушав мнения сторон, оставила приговор суда первой инстанции, в части назначенного осужденному Стремскому Н.Е. окончательного наказания, без изменений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220217/izdevatelstva-1773293211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, оренбургский областной суд, оренбургская область