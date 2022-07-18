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Оренбургский суд оставил в силе приговор священнику-педофилу Стремскому - РИА Новости, 18.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220718/stremskiy-1803245638.html
Оренбургский суд оставил в силе приговор священнику-педофилу Стремскому
Оренбургский суд оставил в силе приговор священнику-педофилу Стремскому - РИА Новости, 18.07.2022
Оренбургский суд оставил в силе приговор священнику-педофилу Стремскому
Оренбургский областной суд оставил без изменения приговор священнику Николаю Стремскому, получившему 21 год лишения свободы за насилие над 11 детьми, сообщается РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:52
2022-07-18T19:03
религия
происшествия
оренбургский областной суд
оренбургская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Оренбургский областной суд оставил без изменения приговор священнику Николаю Стремскому, получившему 21 год лишения свободы за насилие над 11 детьми, сообщается на сайте суда.Стремский в сентябре 2019 года был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия. В конце декабря Саракташский районный суд приговорил его к 21 году лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности 11 детей.Священника также на 20 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, лишили государственной награды ордена "Родительская слава". Не согласившись с приговором, осужденный и его защитники обжаловали решение суда."Сегодня Оренбургский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении Стремского Н.Е., признанного виновным в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Судебная коллегия Оренбургского областного суда, изучив доводы апелляционных жалоб, выслушав мнения сторон, оставила приговор суда первой инстанции, в части назначенного осужденному Стремскому Н.Е. окончательного наказания, без изменений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220217/izdevatelstva-1773293211.html
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происшествия, оренбургский областной суд, оренбургская область
15:52 18.07.2022 (обновлено: 19:03 18.07.2022)
 
Оренбургский суд оставил в силе приговор священнику-педофилу Стремскому

Оренбургский суд оставил без изменения приговор в 21 год священнику-педофилу Стремскому

© Фото : Урал56.РуНиколай Стремский в зале суда
Николай Стремский в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : Урал56.Ру
Николай Стремский в зале суда. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Оренбургский областной суд оставил без изменения приговор священнику Николаю Стремскому, получившему 21 год лишения свободы за насилие над 11 детьми, сообщается на сайте суда.
Стремский в сентябре 2019 года был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия. В конце декабря Саракташский районный суд приговорил его к 21 году лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности 11 детей.
Священника также на 20 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, лишили государственной награды ордена "Родительская слава". Не согласившись с приговором, осужденный и его защитники обжаловали решение суда.
"Сегодня Оренбургский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении Стремского Н.Е., признанного виновным в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Судебная коллегия Оренбургского областного суда, изучив доводы апелляционных жалоб, выслушав мнения сторон, оставила приговор суда первой инстанции, в части назначенного осужденному Стремскому Н.Е. окончательного наказания, без изменений", - говорится в сообщении.
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