15:52 18.07.2022 (обновлено: 19:03 18.07.2022)
Оренбургский суд оставил в силе приговор священнику-педофилу Стремскому
Оренбургский суд оставил без изменения приговор в 21 год священнику-педофилу Стремскому
Николай Стремский в зале суда. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Оренбургский областной суд оставил без изменения приговор священнику Николаю Стремскому, получившему 21 год лишения свободы за насилие над 11 детьми, сообщается на сайте суда.
Стремский в сентябре 2019 года был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия. В конце декабря Саракташский районный суд приговорил его к 21 году лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности 11 детей.
Священника также на 20 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, лишили государственной награды ордена "Родительская слава". Не согласившись с приговором, осужденный и его защитники обжаловали решение суда.
"Сегодня Оренбургский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении Стремского Н.Е., признанного виновным в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Судебная коллегия Оренбургского областного суда, изучив доводы апелляционных жалоб, выслушав мнения сторон, оставила приговор суда первой инстанции, в части назначенного осужденному Стремскому Н.Е. окончательного наказания, без изменений", - говорится в сообщении.