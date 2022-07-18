Рейтинг@Mail.ru
При столкновении двух самолетов в Норт-Лас-Вегасе погибли четыре человека - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/stolknovenie-1803111082.html
При столкновении двух самолетов в Норт-Лас-Вегасе погибли четыре человека
При столкновении двух самолетов в Норт-Лас-Вегасе погибли четыре человека - РИА Новости, 18.07.2022
При столкновении двух самолетов в Норт-Лас-Вегасе погибли четыре человека
Не менее четырех человек погибли в результате столкновения двух самолетов в аэропорту в американском городе Норт-Лас-Вегас (штат Невада), сообщила пожарная... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T01:50
2022-07-18T10:24
в мире
сша
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803110084_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d7380f3cec4b5b4476cb2ecbe558d2c2.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Не менее четырех человек погибли в результате столкновения двух самолетов в аэропорту в американском городе Норт-Лас-Вегас (штат Невада), сообщила пожарная служба города.Ранее о происшествии сообщил телеканал Fox3 Now. По его данным, в расследовании происшествия участвуют Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление США.По предварительным данным, одномоторный самолет Piper PA-46 готовился совершить посадку, когда столкнулся с самолетом Cessna 172.
https://ria.ru/20220713/meksika-1802095681.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803110084_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_6ec22202fe483494cf917f74fcab8c65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, новости - туризм
01:50 18.07.2022 (обновлено: 10:24 18.07.2022)
 
При столкновении двух самолетов в Норт-Лас-Вегасе погибли четыре человека

При столкновении двух самолетов в Норт-Лас-Вегасе погибли не менее четырех человек

© AP Photo / John LocherАэропорт Гарри Рида в Лас-Вегасе
Аэропорт Гарри Рида в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / John Locher
Аэропорт Гарри Рида в Лас-Вегасе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Не менее четырех человек погибли в результате столкновения двух самолетов в аэропорту в американском городе Норт-Лас-Вегас (штат Невада), сообщила пожарная служба города.
Ранее о происшествии сообщил телеканал Fox3 Now. По его данным, в расследовании происшествия участвуют Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление США.
"На данный момент сообщается о четверых погибших", - говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.
По предварительным данным, одномоторный самолет Piper PA-46 готовился совершить посадку, когда столкнулся с самолетом Cessna 172.
Керетаро - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 04:46
В Мексике разбился частный самолет
 
В миреСШАНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала