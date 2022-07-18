https://ria.ru/20220718/stolknovenie-1803111082.html

При столкновении двух самолетов в Норт-Лас-Вегасе погибли четыре человека

При столкновении двух самолетов в Норт-Лас-Вегасе погибли четыре человека - РИА Новости, 18.07.2022

При столкновении двух самолетов в Норт-Лас-Вегасе погибли четыре человека

Не менее четырех человек погибли в результате столкновения двух самолетов в аэропорту в американском городе Норт-Лас-Вегас (штат Невада), сообщила пожарная... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T01:50

2022-07-18T01:50

2022-07-18T10:24

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Не менее четырех человек погибли в результате столкновения двух самолетов в аэропорту в американском городе Норт-Лас-Вегас (штат Невада), сообщила пожарная служба города.Ранее о происшествии сообщил телеканал Fox3 Now. По его данным, в расследовании происшествия участвуют Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление США.По предварительным данным, одномоторный самолет Piper PA-46 готовился совершить посадку, когда столкнулся с самолетом Cessna 172.

https://ria.ru/20220713/meksika-1802095681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, новости - туризм