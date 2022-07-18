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При столкновении двух самолетов в Норт-Лас-Вегасе погибли четыре человека
При столкновении двух самолетов в Норт-Лас-Вегасе погибли четыре человека - РИА Новости, 18.07.2022
При столкновении двух самолетов в Норт-Лас-Вегасе погибли четыре человека
Не менее четырех человек погибли в результате столкновения двух самолетов в аэропорту в американском городе Норт-Лас-Вегас (штат Невада), сообщила пожарная... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T01:50
2022-07-18T01:50
2022-07-18T10:24
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Не менее четырех человек погибли в результате столкновения двух самолетов в аэропорту в американском городе Норт-Лас-Вегас (штат Невада), сообщила пожарная служба города.Ранее о происшествии сообщил телеканал Fox3 Now. По его данным, в расследовании происшествия участвуют Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление США.По предварительным данным, одномоторный самолет Piper PA-46 готовился совершить посадку, когда столкнулся с самолетом Cessna 172.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, новости - туризм
01:50 18.07.2022 (обновлено: 10:24 18.07.2022)
При столкновении двух самолетов в Норт-Лас-Вегасе погибли четыре человека
При столкновении двух самолетов в Норт-Лас-Вегасе погибли не менее четырех человек
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Не менее четырех человек погибли в результате столкновения двух самолетов в аэропорту в американском городе Норт-Лас-Вегас (штат Невада), сообщила пожарная служба города.
Ранее о происшествии сообщил телеканал Fox3 Now. По его данным, в расследовании происшествия участвуют Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление США.
"На данный момент сообщается о четверых погибших", - говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.
По предварительным данным, одномоторный самолет Piper PA-46 готовился совершить посадку, когда столкнулся с самолетом Cessna 172.