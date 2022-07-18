https://ria.ru/20220718/stallone-1803269600.html

Сильвестр Сталлоне потребовал вернуть ему права на "Рокки"

Сильвестр Сталлоне потребовал вернуть ему права на "Рокки" - РИА Новости, 18.07.2022

Сильвестр Сталлоне потребовал вернуть ему права на "Рокки"

Сильвестр Сталлоне потребовал вернуть ему хотя бы часть прав на серию фильмов о Рокки. Об этом он написал в социальных сетях, адресовав свой пост продюсеру... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:49

2022-07-18T17:49

2022-07-18T17:49

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сильвестр Сталлоне потребовал вернуть ему хотя бы часть прав на серию фильмов о Рокки. Об этом он написал в социальных сетях, адресовав свой пост продюсеру Ирвину Уинклеру.Сталлоне написал сценарий всех пяти картин о знаменитом боксере, а также сыграл в лентах главную роль.Он отметил, что эта "болезненная тема", а также что он хотел бы оставить что-то от Рокки своим детям.В свое время Сталлоне заплатили за сценарий и роль 75 тысяч долларов, а также десять процентов от кассовых сборов, что принесло ему около 2,5 миллиона долларов, сообщает Deadline.

https://ria.ru/20220712/temnikova-1801882436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, сильвестр сталлоне, новости культуры, кино и сериалы