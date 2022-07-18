Сильвестр Сталлоне потребовал вернуть ему права на "Рокки"
Сильвестр Сталлоне потребовал у продюсера Ирвина Уинклера вернуть ему права на "Рокки"
© AP Photo / Invision / Evan AgostiniАмериканский актер Сильвестр Сталлоне на спецпоказе фильма "Рэмбо: Последняя кровь" в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Invision / Evan Agostini
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сильвестр Сталлоне потребовал вернуть ему хотя бы часть прав на серию фильмов о Рокки. Об этом он написал в социальных сетях, адресовав свой пост продюсеру Ирвину Уинклеру.
Сталлоне написал сценарий всех пяти картин о знаменитом боксере, а также сыграл в лентах главную роль.
"После того, как Ирвин контролировал "Рокки" 47 лет, а теперь и "Крида" (продолжение франшизы – Прим. ред.), я хотел бы получить назад хоть что-то, что осталось от моих прав до того, как он отдаст их своим детям. Я верю, что это станет правильным поступком для 93-летнего джентльмена", – написал Сталлоне.
© Chartoff-Winkler Productions (1979)Кадр из фильма "Рокки 2"
© Chartoff-Winkler Productions (1979)
Кадр из фильма "Рокки 2"
Он отметил, что эта "болезненная тема", а также что он хотел бы оставить что-то от Рокки своим детям.
В свое время Сталлоне заплатили за сценарий и роль 75 тысяч долларов, а также десять процентов от кассовых сборов, что принесло ему около 2,5 миллиона долларов, сообщает Deadline.