https://ria.ru/20220718/spetsoperatsiya-1803106418.html
Союзные силы уверенно решают задачи в рамках спецоперации, заявил Лавров
Союзные силы уверенно решают задачи в рамках спецоперации, заявил Лавров - РИА Новости, 18.07.2022
Союзные силы уверенно решают задачи в рамках спецоперации, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T00:13
2022-07-18T00:13
2022-07-18T00:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802151517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6ff4f1978f8fcd13eee5e4274d2b50e.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции на Украине.В интервью "Известиям" министр заявил, что "сегодня Вооруженные силы России и ополченцы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции (СВО), добиваясь прекращения вопиющей дискриминации и геноцида русских и устранения годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации".Министр считает, что, "проигрывая на поле боя, украинский режим и его западные покровители не гнушаются устраивать инсценировки "на крови", чтобы демонизировать нашу страну в международном общественном мнении"."Уже были Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг. О подготовке новых постановочных инцидентов регулярно с фактами в руках предупреждает российское министерство обороны", - заметил глава МИД России.
https://ria.ru/20220717/medvedev-1803048500.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802151517_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e35a6cad5bb0f935e1dc446b96dfaae2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
Союзные силы уверенно решают задачи в рамках спецоперации, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: союзные силы уверенно решают задачи в рамках спецоперации на Украине