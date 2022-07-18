https://ria.ru/20220718/spetsoperatsiya-1803106418.html

Союзные силы уверенно решают задачи в рамках спецоперации, заявил Лавров

Союзные силы уверенно решают задачи в рамках спецоперации, заявил Лавров - РИА Новости, 18.07.2022

Союзные силы уверенно решают задачи в рамках спецоперации, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T00:13

2022-07-18T00:13

2022-07-18T00:13

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции на Украине.В интервью "Известиям" министр заявил, что "сегодня Вооруженные силы России и ополченцы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции (СВО), добиваясь прекращения вопиющей дискриминации и геноцида русских и устранения годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации".Министр считает, что, "проигрывая на поле боя, украинский режим и его западные покровители не гнушаются устраивать инсценировки "на крови", чтобы демонизировать нашу страну в международном общественном мнении"."Уже были Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг. О подготовке новых постановочных инцидентов регулярно с фактами в руках предупреждает российское министерство обороны", - заметил глава МИД России.

https://ria.ru/20220717/medvedev-1803048500.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, украина