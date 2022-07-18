Рейтинг@Mail.ru
Союзные силы уверенно решают задачи в рамках спецоперации, заявил Лавров - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/spetsoperatsiya-1803106418.html
Союзные силы уверенно решают задачи в рамках спецоперации, заявил Лавров
Союзные силы уверенно решают задачи в рамках спецоперации, заявил Лавров - РИА Новости, 18.07.2022
Союзные силы уверенно решают задачи в рамках спецоперации, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T00:13
2022-07-18T00:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802151517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6ff4f1978f8fcd13eee5e4274d2b50e.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции на Украине.В интервью "Известиям" министр заявил, что "сегодня Вооруженные силы России и ополченцы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции (СВО), добиваясь прекращения вопиющей дискриминации и геноцида русских и устранения годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации".Министр считает, что, "проигрывая на поле боя, украинский режим и его западные покровители не гнушаются устраивать инсценировки "на крови", чтобы демонизировать нашу страну в международном общественном мнении"."Уже были Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг. О подготовке новых постановочных инцидентов регулярно с фактами в руках предупреждает российское министерство обороны", - заметил глава МИД России.
https://ria.ru/20220717/medvedev-1803048500.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802151517_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e35a6cad5bb0f935e1dc446b96dfaae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина
00:13 18.07.2022
 
Союзные силы уверенно решают задачи в рамках спецоперации, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: союзные силы уверенно решают задачи в рамках спецоперации на Украине

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Перейти в фотобанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции на Украине.
В интервью "Известиям" министр заявил, что "сегодня Вооруженные силы России и ополченцы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции (СВО), добиваясь прекращения вопиющей дискриминации и геноцида русских и устранения годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации".
Министр считает, что, "проигрывая на поле боя, украинский режим и его западные покровители не гнушаются устраивать инсценировки "на крови", чтобы демонизировать нашу страну в международном общественном мнении".
"Уже были Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг. О подготовке новых постановочных инцидентов регулярно с фактами в руках предупреждает российское министерство обороны", - заметил глава МИД России.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
Вчера, 15:41Специальная военная операция на Украине
Цели спецоперации будут достигнуты, заявил Медведев
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала