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Спасатели ликвидируют последствия паводка в Верхоянском районе Якутии - РИА Новости, 18.07.2022
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Спасатели ликвидируют последствия паводка в Верхоянском районе Якутии
Спасатели ликвидируют последствия паводка в Верхоянском районе Якутии - РИА Новости, 18.07.2022
Спасатели ликвидируют последствия паводка в Верхоянском районе Якутии
Более 170 спасателей работают на восстановлении Верхоянского района Якутии, пострадавшего в результате дождевого паводка, сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T05:46
2022-07-18T05:46
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 18 июл - РИА Новости. Более 170 спасателей работают на восстановлении Верхоянского района Якутии, пострадавшего в результате дождевого паводка, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.Ранее сообщалось, что все дома и участки освободились от воды в затопленном городе Верхоянске. В селе Боронук и Верхоянске освободилось от воды 142 приусадебных участка и 109 жилых домов.За последние сутки в пострадавшие населенные пункты доставлено более 15 тонн продуктов, в том числе муки для возобновившей работу пекарни в Верхоянске."Волна паводка уходит ниже села Хайысырдах. Для задержки воды спасатели продолжают возведение временных укреплений, организовано круглосуточное дежурство с патрулированием в зонах возможного затопления", - добавила пресс-служба.
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происшествия, республика саха (якутия)
05:46 18.07.2022
 
Спасатели ликвидируют последствия паводка в Верхоянском районе Якутии

Более 170 спасателей работают на восстановлении Верхоянского района Якутии после паводка

© РИА Новости / Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ в Якутии
Сотрудники МЧС РФ в Якутии - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России
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Сотрудники МЧС РФ в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 18 июл - РИА Новости. Более 170 спасателей работают на восстановлении Верхоянского района Якутии, пострадавшего в результате дождевого паводка, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
Ранее сообщалось, что все дома и участки освободились от воды в затопленном городе Верхоянске. В селе Боронук и Верхоянске освободилось от воды 142 приусадебных участка и 109 жилых домов.
"Для скорейшего спада воды спасатели расчищают ручьевые каналы водоемов и насыпных дамб. В ликвидации задействованы 175 человек и 34 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.
За последние сутки в пострадавшие населенные пункты доставлено более 15 тонн продуктов, в том числе муки для возобновившей работу пекарни в Верхоянске.
"Волна паводка уходит ниже села Хайысырдах. Для задержки воды спасатели продолжают возведение временных укреплений, организовано круглосуточное дежурство с патрулированием в зонах возможного затопления", - добавила пресс-служба.
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