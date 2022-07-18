https://ria.ru/20220718/spasateli-1803116137.html
Спасатели ликвидируют последствия паводка в Верхоянском районе Якутии
Спасатели ликвидируют последствия паводка в Верхоянском районе Якутии - РИА Новости, 18.07.2022
Спасатели ликвидируют последствия паводка в Верхоянском районе Якутии
Более 170 спасателей работают на восстановлении Верхоянского района Якутии, пострадавшего в результате дождевого паводка, сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T05:46
2022-07-18T05:46
2022-07-18T05:46
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 18 июл - РИА Новости. Более 170 спасателей работают на восстановлении Верхоянского района Якутии, пострадавшего в результате дождевого паводка, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.Ранее сообщалось, что все дома и участки освободились от воды в затопленном городе Верхоянске. В селе Боронук и Верхоянске освободилось от воды 142 приусадебных участка и 109 жилых домов.За последние сутки в пострадавшие населенные пункты доставлено более 15 тонн продуктов, в том числе муки для возобновившей работу пекарни в Верхоянске."Волна паводка уходит ниже села Хайысырдах. Для задержки воды спасатели продолжают возведение временных укреплений, организовано круглосуточное дежурство с патрулированием в зонах возможного затопления", - добавила пресс-служба.
https://ria.ru/20220711/yakutiya-1801758435.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика саха (якутия)
Спасатели ликвидируют последствия паводка в Верхоянском районе Якутии
Более 170 спасателей работают на восстановлении Верхоянского района Якутии после паводка
ЯКУТСК, 18 июл - РИА Новости. Более 170 спасателей работают на восстановлении Верхоянского района Якутии, пострадавшего в результате дождевого паводка, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
Ранее сообщалось, что все дома и участки освободились от воды в затопленном городе Верхоянске. В селе Боронук и Верхоянске освободилось от воды 142 приусадебных участка и 109 жилых домов.
"Для скорейшего спада воды спасатели расчищают ручьевые каналы водоемов и насыпных дамб. В ликвидации задействованы 175 человек и 34 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.
За последние сутки в пострадавшие населенные пункты доставлено более 15 тонн продуктов, в том числе муки для возобновившей работу пекарни в Верхоянске.
"Волна паводка уходит ниже села Хайысырдах. Для задержки воды спасатели продолжают возведение временных укреплений, организовано круглосуточное дежурство с патрулированием в зонах возможного затопления", - добавила пресс-служба.