https://ria.ru/20220718/spasateli-1803116137.html

Спасатели ликвидируют последствия паводка в Верхоянском районе Якутии

Спасатели ликвидируют последствия паводка в Верхоянском районе Якутии - РИА Новости, 18.07.2022

Спасатели ликвидируют последствия паводка в Верхоянском районе Якутии

Более 170 спасателей работают на восстановлении Верхоянского района Якутии, пострадавшего в результате дождевого паводка, сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T05:46

2022-07-18T05:46

2022-07-18T05:46

происшествия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 18 июл - РИА Новости. Более 170 спасателей работают на восстановлении Верхоянского района Якутии, пострадавшего в результате дождевого паводка, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.Ранее сообщалось, что все дома и участки освободились от воды в затопленном городе Верхоянске. В селе Боронук и Верхоянске освободилось от воды 142 приусадебных участка и 109 жилых домов.За последние сутки в пострадавшие населенные пункты доставлено более 15 тонн продуктов, в том числе муки для возобновившей работу пекарни в Верхоянске."Волна паводка уходит ниже села Хайысырдах. Для задержки воды спасатели продолжают возведение временных укреплений, организовано круглосуточное дежурство с патрулированием в зонах возможного затопления", - добавила пресс-служба.

https://ria.ru/20220711/yakutiya-1801758435.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, республика саха (якутия)