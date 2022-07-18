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Россия выступает за сворачивание трансграничного механизма помощи Сирии
Россия выступает за сворачивание трансграничного механизма помощи Сирии - РИА Новости, 18.07.2022
Россия выступает за сворачивание трансграничного механизма помощи Сирии
Россия выступает за то, чтобы трансграничный механизм помощи Сирии был свернут, поскольку он нарушает суверенитет Сирии, сообщил во время брифинга в понедельник РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:10
2022-07-18T16:10
2022-07-18T16:10
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы трансграничный механизм помощи Сирии был свернут, поскольку он нарушает суверенитет Сирии, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.Он назвал компромиссом тот факт, что ранее РФ поддержала резолюцию Совбеза ООН о продлении действия механизма на полгода."В следующий раз наша позиция будет высказана более категорично", - подчеркнул Ушаков.
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в мире, совет безопасности оон, россия, сирия, юрий ушаков
Россия выступает за сворачивание трансграничного механизма помощи Сирии
Помощник президента Ушаков назвал трансграничную помощь нарушением суверенитета Сирии