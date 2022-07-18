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Россия выступает за сворачивание трансграничного механизма помощи Сирии - РИА Новости, 18.07.2022
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Россия выступает за сворачивание трансграничного механизма помощи Сирии
Россия выступает за сворачивание трансграничного механизма помощи Сирии - РИА Новости, 18.07.2022
Россия выступает за сворачивание трансграничного механизма помощи Сирии
Россия выступает за то, чтобы трансграничный механизм помощи Сирии был свернут, поскольку он нарушает суверенитет Сирии, сообщил во время брифинга в понедельник РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:10
2022-07-18T16:10
в мире
совет безопасности оон
россия
сирия
юрий ушаков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы трансграничный механизм помощи Сирии был свернут, поскольку он нарушает суверенитет Сирии, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.Он назвал компромиссом тот факт, что ранее РФ поддержала резолюцию Совбеза ООН о продлении действия механизма на полгода."В следующий раз наша позиция будет высказана более категорично", - подчеркнул Ушаков.
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в мире, совет безопасности оон, россия, сирия, юрий ушаков
16:10 18.07.2022
 
Россия выступает за сворачивание трансграничного механизма помощи Сирии

Помощник президента Ушаков назвал трансграничную помощь нарушением суверенитета Сирии

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы трансграничный механизм помощи Сирии был свернут, поскольку он нарушает суверенитет Сирии, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы считаем что трансграничный механизм - это временная и чрезвычайная мера, которая должна быть свернута, поскольку она нарушает международное гуманитарное право и, что очень важно, сам суверенитет Сирии", - сказал Ушаков.
Он назвал компромиссом тот факт, что ранее РФ поддержала резолюцию Совбеза ООН о продлении действия механизма на полгода.
"В следующий раз наша позиция будет высказана более категорично", - подчеркнул Ушаков.
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В миреСовет Безопасности ООНРоссияСирияЮрий Ушаков
 
 
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