https://ria.ru/20220718/siriya-1803250954.html

Россия выступает за сворачивание трансграничного механизма помощи Сирии

Россия выступает за сворачивание трансграничного механизма помощи Сирии - РИА Новости, 18.07.2022

Россия выступает за сворачивание трансграничного механизма помощи Сирии

Россия выступает за то, чтобы трансграничный механизм помощи Сирии был свернут, поскольку он нарушает суверенитет Сирии, сообщил во время брифинга в понедельник РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:10

2022-07-18T16:10

2022-07-18T16:10

в мире

совет безопасности оон

россия

сирия

юрий ушаков

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы трансграничный механизм помощи Сирии был свернут, поскольку он нарушает суверенитет Сирии, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.Он назвал компромиссом тот факт, что ранее РФ поддержала резолюцию Совбеза ООН о продлении действия механизма на полгода."В следующий раз наша позиция будет высказана более категорично", - подчеркнул Ушаков.

https://ria.ru/20220714/tegeran-1802486239.html

россия

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в мире, совет безопасности оон, россия, сирия, юрий ушаков