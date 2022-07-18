https://ria.ru/20220718/shveytsariya-1803197595.html

Швейцария отказалась лечить раненых с Украины, рассказали СМИ

Швейцария отказалась лечить раненых с Украины, рассказали СМИ - РИА Новости, 18.07.2022

Швейцария отказалась лечить раненых с Украины, рассказали СМИ

Власти Швейцарии ввиду позиции нейтралитета ответили отказом на запрос по линии НАТО о приеме на лечение военных и гражданских лиц, получивших ранения в... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:34

2022-07-18T13:34

2022-07-18T15:11

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ЦЮРИХ, 18 июл — РИА Новости. Власти Швейцарии ввиду позиции нейтралитета ответили отказом на запрос по линии НАТО о приеме на лечение военных и гражданских лиц, получивших ранения в результате боевых действий на Украине, сообщила в понедельник швейцарская газета Tages-Anzeiger.По данным издания, в мае Швейцария получила запрос от структуры НАТО — Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы — с просьбой принять на лечение военных и гражданских лиц, пострадавших в результате боевых действий на Украине. Сообщается, что кантоны выразили готовность помочь пострадавшим, в свою очередь, Координационная медицинская служба швейцарской армии, МИД и Федеральный департамент общественного здравоохранения приступили к анализу запроса."МИД занимался последствиями этого дела в рамках международного права. Эти расследования заняли три недели. В середине июня МИД написал в обращении к другим ведомствам, что он отказал в приеме по юридическим и практическим причинам", — сообщила газета.По данным издания, позиция МИД оказалась решающей для Координационной медицинской службы армии, в связи с чем уже принятые меры, касающиеся поступившего запроса, "были отменены".Ключевым аргументом для МИД Швейцарии стало возможное нарушение статуса нейтрального государства в соответствии с международным правом, пишет издание. В частности, одна из Женевских конвенций и Гаагская конвенция от 1907 года требуют от нейтральных стран обеспечить, чтобы после выздоровления военные не могли снова принять участие в боевых действиях."Чтобы предотвратить их возвращение на войну, Швейцарии пришлось бы даже интернировать солдат. Отступить от этого правила можно было бы только в том случае, если бы Россия разрешила украинским солдатам вернуться. Это маловероятно, посчитали в МИД", — сообщает газета.Швейцария также отказалась принимать на лечение мирных жителей, поскольку "отличить гражданских лиц от солдат практически невозможно". "В настоящее время многие гражданские лица на Украине также берут в руки оружие", — приводит газета слова замминистра иностранных дел страны Йоханнеса Матиасси.Одновременно сообщается, что власти Швейцарии намерены помогать раненым, направляя гуманитарную помощь в гражданские больницы на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель специальной военной операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны Российской Федерации, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220710/shveytsariya-1801533471.html

https://ria.ru/20220625/shveytsariya-1798130070.html

https://ria.ru/20220616/bezhentsy-1795625836.html

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в мире, здоровье - общество, швейцария, украина, россия, нато