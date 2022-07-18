https://ria.ru/20220718/shtraf-1803221886.html
Суд назначил Google новый оборотный штраф в 21 миллиард рублей
Суд назначил Google новый оборотный штраф в 21 миллиард рублей - РИА Новости, 18.07.2022
Суд назначил Google новый оборотный штраф в 21 миллиард рублей
На компанию Google наложили оборотный штраф на сумму более 21 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации, сообщил корреспондент РИА Новости РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:45
2022-07-18T14:45
2022-07-18T15:28
технологии
россия
youtube
вооруженные силы рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746329107_0:329:2963:1996_1920x0_80_0_0_a8e29ed280fa009ef70260190d57091a.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На компанию Google наложили оборотный штраф на сумму более 21 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации, сообщил корреспондент РИА Новости из зала мирового суда Таганского района Москвы.Эта сумма составляет одну десятую от выручки Google и ее афиллированных структур в России.Представитель компании попросил суд отложить слушания, сменить подсудность, истребовать сведения из налоговой и исключить из числа доказательств некоторые таблицы. Судья отклонил все четыре ходатайства.Протокол составили 22 июня по части 5 статьи 13.41 КоАП — повторный отказ удалить запрещенную информацию. До этого Роскомнадзор направил 17 уведомлений в адрес Google LLC с требованием удалить с YouTube недостоверную и дискредитирующую российские Вооруженные силы информацию о ходе специальной военной операции на Украине.Это уже второй оборотный штраф для IT-гиганта в России. Так, в конце декабря суд обязал американскую корпорацию выплатить 7,22 миллиарда рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту. Как сообщали в Роскомнадзоре, этот штраф уже взыскали.Российская "дочка" Google — ООО "Гугл" — 18 мая разместила на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц сообщение о намерении инициировать свое банкротство. Семнадцатого июня Арбитражный суд Москвы зарегистрировал соответствующее заявление.
https://ria.ru/20220704/google-1800055518.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746329107_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_960303f72f79f118e0eef9ff9323adb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, youtube, вооруженные силы рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google
14:45 18.07.2022 (обновлено: 15:28 18.07.2022)
Суд назначил Google новый оборотный штраф в 21 миллиард рублей
Суд оштрафовал Google более чем на 21 миллиард рублей за отказ удалить запрещенный контент
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На компанию Google наложили оборотный штраф на сумму более 21 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации, сообщил корреспондент РИА Новости из зала мирового суда Таганского района Москвы.
"Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 21 миллиарда 77 миллионов 392 тысяч 317 рублей 80 копеек", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Эта сумма составляет одну десятую от выручки Google
и ее афиллированных структур в России
.
Представитель компании попросил суд отложить слушания, сменить подсудность, истребовать сведения из налоговой и исключить из числа доказательств некоторые таблицы. Судья отклонил все четыре ходатайства.
Протокол составили 22 июня по части 5 статьи 13.41 КоАП — повторный отказ удалить запрещенную информацию. До этого Роскомнадзор
направил 17 уведомлений в адрес Google LLC с требованием удалить с YouTube
недостоверную и дискредитирующую российские Вооруженные силы информацию о ходе специальной военной операции на Украине
.
Это уже второй оборотный штраф для IT-гиганта в России. Так, в конце декабря суд обязал американскую корпорацию выплатить 7,22 миллиарда рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту. Как сообщали в Роскомнадзоре, этот штраф уже взыскали.
Российская "дочка" Google — ООО "Гугл" — 18 мая разместила на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц сообщение о намерении инициировать свое банкротство. Семнадцатого июня Арбитражный суд Москвы
зарегистрировал соответствующее заявление.