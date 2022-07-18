https://ria.ru/20220718/shtraf-1803221886.html

Суд назначил Google новый оборотный штраф в 21 миллиард рублей

Суд назначил Google новый оборотный штраф в 21 миллиард рублей - РИА Новости, 18.07.2022

Суд назначил Google новый оборотный штраф в 21 миллиард рублей

На компанию Google наложили оборотный штраф на сумму более 21 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации, сообщил корреспондент РИА Новости РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:45

2022-07-18T14:45

2022-07-18T15:28

технологии

россия

youtube

вооруженные силы рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

google

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746329107_0:329:2963:1996_1920x0_80_0_0_a8e29ed280fa009ef70260190d57091a.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На компанию Google наложили оборотный штраф на сумму более 21 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации, сообщил корреспондент РИА Новости из зала мирового суда Таганского района Москвы.Эта сумма составляет одну десятую от выручки Google и ее афиллированных структур в России.Представитель компании попросил суд отложить слушания, сменить подсудность, истребовать сведения из налоговой и исключить из числа доказательств некоторые таблицы. Судья отклонил все четыре ходатайства.Протокол составили 22 июня по части 5 статьи 13.41 КоАП — повторный отказ удалить запрещенную информацию. До этого Роскомнадзор направил 17 уведомлений в адрес Google LLC с требованием удалить с YouTube недостоверную и дискредитирующую российские Вооруженные силы информацию о ходе специальной военной операции на Украине.Это уже второй оборотный штраф для IT-гиганта в России. Так, в конце декабря суд обязал американскую корпорацию выплатить 7,22 миллиарда рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту. Как сообщали в Роскомнадзоре, этот штраф уже взыскали.Российская "дочка" Google — ООО "Гугл" — 18 мая разместила на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц сообщение о намерении инициировать свое банкротство. Семнадцатого июня Арбитражный суд Москвы зарегистрировал соответствующее заявление.

https://ria.ru/20220704/google-1800055518.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, россия, youtube, вооруженные силы рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google