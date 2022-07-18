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РБК: в визовых центрах стран Европы в России возникли очереди за шенгеном - РИА Новости, 18.07.2022
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Туризм
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РБК: в визовых центрах стран Европы в России возникли очереди за шенгеном
РБК: в визовых центрах стран Европы в России возникли очереди за шенгеном - РИА Новости, 18.07.2022
РБК: в визовых центрах стран Европы в России возникли очереди за шенгеном
Российские туроператоры сообщили о проблемах с получением шенгенских виз в центрах Греции, Франции и Испании. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:52
2022-07-18T12:36
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россия
туризм
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские туроператоры сообщили о проблемах с получением шенгенских виз в центрах Греции, Франции и Испании. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей турфирм.Как заявила гендиректор "Да Турс" Лилия Феоктистова, сейчас испанский визовый центр в день предлагает от 500 до 600 окон для записи на подачу документов, однако на Москву приходится не более 300 мест. Похожие проблемы наблюдаются с получением визы во французском центре."Если мы говорим о записи на французскую визу, то ждать места придется месяц или полтора", — пояснила Феоктистова. В сервисном визовом центре Франции в российской столице заявили, что не знают, когда появятся новые места для записи. Россиянам посоветовали самостоятельно следить за обновлениями на сайте.Греческое консульство, в свою очередь, ввело квоту на 150 окон в день для жителей России, причем запись не открывали последние две недели. Консульство объяснило непредвиденные задержки нехваткой персонала для обработки всех заявок.Ранее Россия отменила все коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные в марте 2020 года из-за распространения коронавируса. Такие шаги связаны с тем, что Роспотребнадзор считает маловероятным сильный рост числа заражений штаммом "омикрон" летом.
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новости - туризм, франция, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
10:52 18.07.2022 (обновлено: 12:36 18.07.2022)
 
РБК: в визовых центрах стран Европы в России возникли очереди за шенгеном

РБК: в европейских визовых центрах закончились места для подачи документов на шенген

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание сервисно-визового центра Франции в Москве
Здание сервисно-визового центра Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание сервисно-визового центра Франции в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские туроператоры сообщили о проблемах с получением шенгенских виз в центрах Греции, Франции и Испании. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей турфирм.
Как заявила гендиректор "Да Турс" Лилия Феоктистова, сейчас испанский визовый центр в день предлагает от 500 до 600 окон для записи на подачу документов, однако на Москву приходится не более 300 мест. Похожие проблемы наблюдаются с получением визы во французском центре.
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"Если мы говорим о записи на французскую визу, то ждать места придется месяц или полтора", — пояснила Феоктистова. В сервисном визовом центре Франции в российской столице заявили, что не знают, когда появятся новые места для записи. Россиянам посоветовали самостоятельно следить за обновлениями на сайте.
Греческое консульство, в свою очередь, ввело квоту на 150 окон в день для жителей России, причем запись не открывали последние две недели. Консульство объяснило непредвиденные задержки нехваткой персонала для обработки всех заявок.
"Квота на июль уже закрыта, записаться уже невозможно. Квоту на август, по имеющей информации, скоро должны открыть, но думаю, что она тоже быстро разойдется", — прокомментировал ситуацию директор туроператора "Пантеон" Анатолий Гаркушин.
Ранее Россия отменила все коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные в марте 2020 года из-за распространения коронавируса. Такие шаги связаны с тем, что Роспотребнадзор считает маловероятным сильный рост числа заражений штаммом "омикрон" летом.
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