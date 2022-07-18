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Глава МИД Венгрии рассказал о финансовых санкциях против России
Глава МИД Венгрии рассказал о финансовых санкциях против России - РИА Новости, 18.07.2022
Глава МИД Венгрии рассказал о финансовых санкциях против России
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в рамках нового пакета антироссийских санкций планируется ввести эмбарго на золото из РФ, дополнительные ограничения РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:10
2022-07-18T17:10
2022-07-18T17:10
экономика
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
венгрия
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в рамках нового пакета антироссийских санкций планируется ввести эмбарго на золото из РФ, дополнительные ограничения на госзакупки и прием депозитов, бухгалтерские, аудиторские и консалтинговые услуги."В соответствии с планами, среди прочего будет введено эмбарго на золото (из РФ), ужесточена торговля так называемыми товарами двойного назначения, введены дополнительные ограничения на госзакупки и прием депозитов, установлены запреты в отношении других, в основном бухгалтерских, аудиторских и налоговых консалтинговых услуг", - сказал Сийярто.Видеозапись выступления размещена в его аккаунте в соцсетях.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220718/ukraina-1803242375.html
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экономика, россия, санкции в отношении россии, евросоюз, венгрия, петер сийярто
Глава МИД Венгрии рассказал о финансовых санкциях против России
Глава МИД Венгрии рассказал об финансовых антироссийских санкциях в рамках нового пакета