https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803106104.html

Европа больше других страдает от антироссийских санкций, заявил Лавров

Европа больше других страдает от антироссийских санкций, заявил Лавров - РИА Новости, 18.07.2022

Европа больше других страдает от антироссийских санкций, заявил Лавров

Европа больше других страдает от бездумных антироссийских санкций, к тому же опустошает свои арсеналы, поставляя оружие Киеву, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T00:10

2022-07-18T00:10

2022-07-18T00:10

россия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Европа больше других страдает от бездумных антироссийских санкций, к тому же опустошает свои арсеналы, поставляя оружие Киеву, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он подчеркнул, что подобные тенденции вкупе с практическим слиянием ЕС с НАТО делают пока еще звучащие разговоры о "стратегической автономии" Евросоюза не более чем спектаклем."Все уже поняли: внешняя политика "коллективного Запада" - это "театр одного актера". Причем она последовательно ведет к поиску все новых театров военных действий", - добавил Лавров.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://radiosputnik.ria.ru/20220717/sanktsii-1803098914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, евросоюз, в мире