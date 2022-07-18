https://ria.ru/20220718/ruzhe-1803222062.html
СК показал видео с подозреваемым в убийстве четырех человек в Новошахтинске
СК показал видео с подозреваемым в убийстве четырех человек в Новошахтинске - РИА Новости, 18.07.2022
СК показал видео с подозреваемым в убийстве четырех человек в Новошахтинске
Подозреваемый в убийстве четырех человек в квартире в Новошахтинске рассказал следователям, как совершил преступление, приехав на место "с пакетом и ружьем,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:45
2022-07-18T14:45
2022-07-18T15:19
происшествия
новошахтинск
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве четырех человек в квартире в Новошахтинске рассказал следователям, как совершил преступление, приехав на место "с пакетом и ружьем, замаскированным под цветы", следует из видео, опубликованного СУ СК России по Ростовской области.Как ранее сообщали правоохранители, 15 июля в квартире в Новошахтинске были обнаружены четыре тела с огнестрельными ранениями. Источник агентства сообщал, что погибшие — мужчина, его бывшая сожительница, их ребенок и сестра женщины. Еще один ребенок был госпитализирован.По подозрению в убийстве был задержан местный житель. В настоящее время он арестован. Во время допроса он сообщил, что совершил убийство, находясь в состоянии наркотического опьянения, а мотивом назвал личные неприязненные отношения к убитому им 37-летнему мужчине."Следователи провели проверку показаний на месте с участием подозреваемого", — говорится в подписи к видеоматериалам Следственного комитета.Мужчина сообщил, что приехал на место "убить Владимира". "У меня был пакет и ружье, замаскированное под цветы. В пакете находились рубашка, кепка, маска и очки", — сказал подозреваемый. "Я нажал на курок, и произошел выстрел", — добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Было оружие, замаскированное под цветы" – подозреваемый в убийстве четырех человек о деталях инцидента
"Было оружие, замаскированное под цветы" – подозреваемый в убийстве четырех человек о деталях инцидента
2022-07-18T14:45
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PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новошахтинск, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
14:45 18.07.2022 (обновлено: 15:19 18.07.2022)
СК показал видео с подозреваемым в убийстве четырех человек в Новошахтинске
Подозреваемый в убийстве четырех человек в Новошахтинске рассказал, как замаскировал ружье
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве четырех человек в квартире в Новошахтинске рассказал следователям, как совершил преступление, приехав на место "с пакетом и ружьем, замаскированным под цветы", следует из видео, опубликованного СУ СК России по Ростовской области.
Как ранее сообщали правоохранители, 15 июля в квартире в Новошахтинске
были обнаружены четыре тела с огнестрельными ранениями. Источник агентства сообщал, что погибшие — мужчина, его бывшая сожительница, их ребенок и сестра женщины. Еще один ребенок был госпитализирован.
По подозрению в убийстве был задержан местный житель. В настоящее время он арестован. Во время допроса он сообщил, что совершил убийство, находясь в состоянии наркотического опьянения, а мотивом назвал личные неприязненные отношения к убитому им 37-летнему мужчине.
"Следователи провели проверку показаний на месте с участием подозреваемого", — говорится в подписи к видеоматериалам Следственного комитета.
Мужчина сообщил, что приехал на место "убить Владимира". "У меня был пакет и ружье, замаскированное под цветы. В пакете находились рубашка, кепка, маска и очки", — сказал подозреваемый. "Я нажал на курок, и произошел выстрел", — добавил он.