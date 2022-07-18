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Расследование дела о подрыве драмтеатра подтвердило вину ВСУ, заявили в ДНР - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/rassledovanie-1803163427.html
Расследование дела о подрыве драмтеатра подтвердило вину ВСУ, заявили в ДНР
Расследование дела о подрыве драмтеатра подтвердило вину ВСУ, заявили в ДНР - РИА Новости, 18.07.2022
Расследование дела о подрыве драмтеатра подтвердило вину ВСУ, заявили в ДНР
Министерство информации Донецкой Народной Республики заявило, что расследование дела о подрыве драмтеатра в Мариуполе подтверждает вину украинских войск. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:01
2022-07-18T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Министерство информации Донецкой Народной Республики заявило, что расследование дела о подрыве драмтеатра в Мариуполе подтверждает вину украинских войск."Расследование подрыва мариупольского драмтеатра подтверждает вину украинских боевиков", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.По данным российского военного ведомства, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) 16 марта. В Минобороны РФ заявили, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствуют действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра". Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.
https://ria.ru/20220630/mariupol-1799436005.html
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, россия
12:01 18.07.2022 (обновлено: 12:19 18.07.2022)
 
Расследование дела о подрыве драмтеатра подтвердило вину ВСУ, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что расследование дела о подрыве драмтеатра подтвердило вину ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Министерство информации Донецкой Народной Республики заявило, что расследование дела о подрыве драмтеатра в Мариуполе подтверждает вину украинских войск.
"Расследование подрыва мариупольского драмтеатра подтверждает вину украинских боевиков", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.
По данным российского военного ведомства, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) 16 марта. В Минобороны РФ заявили, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствуют действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра". Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 23:00
Очевидцы рассказали о зверствах националистов в мариупольском драмтеатре
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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