https://ria.ru/20220718/rassledovanie-1803163427.html

Расследование дела о подрыве драмтеатра подтвердило вину ВСУ, заявили в ДНР

Расследование дела о подрыве драмтеатра подтвердило вину ВСУ, заявили в ДНР - РИА Новости, 18.07.2022

Расследование дела о подрыве драмтеатра подтвердило вину ВСУ, заявили в ДНР

Министерство информации Донецкой Народной Республики заявило, что расследование дела о подрыве драмтеатра в Мариуполе подтверждает вину украинских войск. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:01

2022-07-18T12:01

2022-07-18T12:19

специальная военная операция на украине

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мариуполь

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Министерство информации Донецкой Народной Республики заявило, что расследование дела о подрыве драмтеатра в Мариуполе подтверждает вину украинских войск."Расследование подрыва мариупольского драмтеатра подтверждает вину украинских боевиков", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.По данным российского военного ведомства, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) 16 марта. В Минобороны РФ заявили, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствуют действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра". Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.

https://ria.ru/20220630/mariupol-1799436005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, россия