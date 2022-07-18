12:01 18.07.2022 (обновлено: 12:19 18.07.2022)
Расследование дела о подрыве драмтеатра подтвердило вину ВСУ, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что расследование дела о подрыве драмтеатра подтвердило вину ВСУ
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Министерство информации Донецкой Народной Республики заявило, что расследование дела о подрыве драмтеатра в Мариуполе подтверждает вину украинских войск.
"Расследование подрыва мариупольского драмтеатра подтверждает вину украинских боевиков", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.
По данным российского военного ведомства, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) 16 марта. В Минобороны РФ заявили, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствуют действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра". Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.