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Плановая проверка готовности систем оповещения в Москве пройдет 20 июля - РИА Новости, 18.07.2022
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Плановая проверка готовности систем оповещения в Москве пройдет 20 июля
Плановая проверка готовности систем оповещения в Москве пройдет 20 июля - РИА Новости, 18.07.2022
Плановая проверка готовности систем оповещения в Москве пройдет 20 июля
Ежегодная плановая проверка готовности систем оповещения в Москве пройдет 20 июля, сигналы продлятся не более одной минуты, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:33
2022-07-18T15:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ежегодная плановая проверка готовности систем оповещения в Москве пройдет 20 июля, сигналы продлятся не более одной минуты, сообщается на сайте мэра столицы."В Москве 20 июля пройдет ежегодная плановая проверка готовности систем оповещения населения ... С 10.40 до 12.00 последовательно во всех районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением "Внимание всем!". Звуковые сигналы продлятся не более одной минуты", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверка необходима для отработки оповещения москвичей в случае ЧС. Кроме того, информация появится в эфире теле- и радиоканалов, на экранах появится "Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!".
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москва, общество
15:33 18.07.2022
 

Плановая проверка готовности систем оповещения в Москве пройдет 20 июля

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабочие проверяют исправность системы оповещения населения в Москве
Рабочие проверяют исправность системы оповещения населения в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Рабочие проверяют исправность системы оповещения населения в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ежегодная плановая проверка готовности систем оповещения в Москве пройдет 20 июля, сигналы продлятся не более одной минуты, сообщается на сайте мэра столицы.
Москве 20 июля пройдет ежегодная плановая проверка готовности систем оповещения населения ... С 10.40 до 12.00 последовательно во всех районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением "Внимание всем!". Звуковые сигналы продлятся не более одной минуты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка необходима для отработки оповещения москвичей в случае ЧС. Кроме того, информация появится в эфире теле- и радиоканалов, на экранах появится "Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!".
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