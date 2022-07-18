https://ria.ru/20220718/proverka-1803237713.html

Плановая проверка готовности систем оповещения в Москве пройдет 20 июля

Плановая проверка готовности систем оповещения в Москве пройдет 20 июля - РИА Новости, 18.07.2022

Плановая проверка готовности систем оповещения в Москве пройдет 20 июля

Ежегодная плановая проверка готовности систем оповещения в Москве пройдет 20 июля, сигналы продлятся не более одной минуты, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:33

2022-07-18T15:33

2022-07-18T15:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803238499_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_9c76a1b6e16064f1d54c4b4b4ff48c75.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ежегодная плановая проверка готовности систем оповещения в Москве пройдет 20 июля, сигналы продлятся не более одной минуты, сообщается на сайте мэра столицы."В Москве 20 июля пройдет ежегодная плановая проверка готовности систем оповещения населения ... С 10.40 до 12.00 последовательно во всех районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением "Внимание всем!". Звуковые сигналы продлятся не более одной минуты", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверка необходима для отработки оповещения москвичей в случае ЧС. Кроме того, информация появится в эфире теле- и радиоканалов, на экранах появится "Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!".

https://ria.ru/20220714/preduprezhdenie-1802466177.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество