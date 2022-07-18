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Плановая проверка готовности систем оповещения в Москве пройдет 20 июля
Плановая проверка готовности систем оповещения в Москве пройдет 20 июля - РИА Новости, 18.07.2022
Плановая проверка готовности систем оповещения в Москве пройдет 20 июля
Ежегодная плановая проверка готовности систем оповещения в Москве пройдет 20 июля, сигналы продлятся не более одной минуты, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:33
2022-07-18T15:33
2022-07-18T15:33
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ежегодная плановая проверка готовности систем оповещения в Москве пройдет 20 июля, сигналы продлятся не более одной минуты, сообщается на сайте мэра столицы."В Москве 20 июля пройдет ежегодная плановая проверка готовности систем оповещения населения ... С 10.40 до 12.00 последовательно во всех районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением "Внимание всем!". Звуковые сигналы продлятся не более одной минуты", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверка необходима для отработки оповещения москвичей в случае ЧС. Кроме того, информация появится в эфире теле- и радиоканалов, на экранах появится "Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество