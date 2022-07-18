https://ria.ru/20220718/promyshlennost-1803308002.html

Кубань расширит сотрудничество с Белоруссией в легкой промышленности

Кубань расширит сотрудничество с Белоруссией в легкой промышленности - РИА Новости, 18.07.2022

Кубань расширит сотрудничество с Белоруссией в легкой промышленности

Краснодарский край планирует расширить сотрудничество с Белоруссией в легкой промышленности, сообщает администрация региона. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T18:46

2022-07-18T18:46

2022-07-18T18:46

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КРАСНОДАР, 18 июл - РИА Новости. Краснодарский край планирует расширить сотрудничество с Белоруссией в легкой промышленности, сообщает администрация региона.По данным замруководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Михаила Дорожкова, сегодня в крае работают более 100 производителей одежды, обуви, текстильных изделий, кожи и изделий из кожи, а также около 200 предприятий мебельной промышленности."Учитывая, что Россия испытывает дефицит производства тканей и фурнитуры, Краснодарский край заинтересован в расширении кооперационных связей с партнерами из дружественных стран и создании в регионе предприятий с участием капиталов таких территорий. Сегодня мы предлагаем широкий спектр мер поддержки, налоговые льготы для резидентов и управляющих компаний промышленных парков, инвесторов, создающих импортозамещающие производства", – приводятся в сообщении слова Дорожкова.Уточняется, что речь об этом шла в ходе переговоров представителей отраслевых предприятий Кубани с делегацией концерна "Беллегпром". Стороны договорились о создании новых кооперационных связей и заключении контрактов о взаимных поставках производимой продукции, добавили в администрации. Во встрече также приняли участие сотрудники региональных ведомств, Центра поддержки экспорта края, около 20 предприятий легпрома и мебельной промышленности Кубани, а также девять белорусских производителей.По словам представителей белорусской делегации, в республике налажено производство шерстяных и полушерстяных изделий, льняных тканей. Их экспортируют в Россию и страны СНГ. Также белорусские бизнесмены отметили, что закупают шерсть и необходимые для производства красители, химикаты.

https://ria.ru/20220715/arenda-1802817616.html

https://ria.ru/20220718/priroda-1803306874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, краснодарский край, россия, белоруссия, в мире, промышленность