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Кубань расширит сотрудничество с Белоруссией в легкой промышленности - РИА Новости, 18.07.2022
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Кубань расширит сотрудничество с Белоруссией в легкой промышленности
Кубань расширит сотрудничество с Белоруссией в легкой промышленности - РИА Новости, 18.07.2022
Кубань расширит сотрудничество с Белоруссией в легкой промышленности
Краснодарский край планирует расширить сотрудничество с Белоруссией в легкой промышленности, сообщает администрация региона. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T18:46
2022-07-18T18:46
краснодарский край
экономика
краснодарский край
россия
белоруссия
в мире
промышленность
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КРАСНОДАР, 18 июл - РИА Новости. Краснодарский край планирует расширить сотрудничество с Белоруссией в легкой промышленности, сообщает администрация региона.По данным замруководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Михаила Дорожкова, сегодня в крае работают более 100 производителей одежды, обуви, текстильных изделий, кожи и изделий из кожи, а также около 200 предприятий мебельной промышленности."Учитывая, что Россия испытывает дефицит производства тканей и фурнитуры, Краснодарский край заинтересован в расширении кооперационных связей с партнерами из дружественных стран и создании в регионе предприятий с участием капиталов таких территорий. Сегодня мы предлагаем широкий спектр мер поддержки, налоговые льготы для резидентов и управляющих компаний промышленных парков, инвесторов, создающих импортозамещающие производства", – приводятся в сообщении слова Дорожкова.Уточняется, что речь об этом шла в ходе переговоров представителей отраслевых предприятий Кубани с делегацией концерна "Беллегпром". Стороны договорились о создании новых кооперационных связей и заключении контрактов о взаимных поставках производимой продукции, добавили в администрации. Во встрече также приняли участие сотрудники региональных ведомств, Центра поддержки экспорта края, около 20 предприятий легпрома и мебельной промышленности Кубани, а также девять белорусских производителей.По словам представителей белорусской делегации, в республике налажено производство шерстяных и полушерстяных изделий, льняных тканей. Их экспортируют в Россию и страны СНГ. Также белорусские бизнесмены отметили, что закупают шерсть и необходимые для производства красители, химикаты.
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экономика, краснодарский край, россия, белоруссия, в мире, промышленность
18:46 18.07.2022
 
Кубань расширит сотрудничество с Белоруссией в легкой промышленности

Краснодарский край намерен расширить сотрудничество с Белоруссией в легкой промышленности

© РИА Новости / Сергей ВенявскийЦех раскроя ткани на фабрике
Цех раскроя ткани на фабрике - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Сергей Венявский
Цех раскроя ткани на фабрике. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 18 июл - РИА Новости. Краснодарский край планирует расширить сотрудничество с Белоруссией в легкой промышленности, сообщает администрация региона.
По данным замруководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Михаила Дорожкова, сегодня в крае работают более 100 производителей одежды, обуви, текстильных изделий, кожи и изделий из кожи, а также около 200 предприятий мебельной промышленности.
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"Учитывая, что Россия испытывает дефицит производства тканей и фурнитуры, Краснодарский край заинтересован в расширении кооперационных связей с партнерами из дружественных стран и создании в регионе предприятий с участием капиталов таких территорий. Сегодня мы предлагаем широкий спектр мер поддержки, налоговые льготы для резидентов и управляющих компаний промышленных парков, инвесторов, создающих импортозамещающие производства", – приводятся в сообщении слова Дорожкова.
Уточняется, что речь об этом шла в ходе переговоров представителей отраслевых предприятий Кубани с делегацией концерна "Беллегпром". Стороны договорились о создании новых кооперационных связей и заключении контрактов о взаимных поставках производимой продукции, добавили в администрации. Во встрече также приняли участие сотрудники региональных ведомств, Центра поддержки экспорта края, около 20 предприятий легпрома и мебельной промышленности Кубани, а также девять белорусских производителей.
По словам представителей белорусской делегации, в республике налажено производство шерстяных и полушерстяных изделий, льняных тканей. Их экспортируют в Россию и страны СНГ. Также белорусские бизнесмены отметили, что закупают шерсть и необходимые для производства красители, химикаты.
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