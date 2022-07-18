Кубань расширит сотрудничество с Белоруссией в легкой промышленности
Краснодарский край намерен расширить сотрудничество с Белоруссией в легкой промышленности
Цех раскроя ткани на фабрике. Архивное фото
КРАСНОДАР, 18 июл - РИА Новости. Краснодарский край планирует расширить сотрудничество с Белоруссией в легкой промышленности, сообщает администрация региона.
По данным замруководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Михаила Дорожкова, сегодня в крае работают более 100 производителей одежды, обуви, текстильных изделий, кожи и изделий из кожи, а также около 200 предприятий мебельной промышленности.
"Учитывая, что Россия испытывает дефицит производства тканей и фурнитуры, Краснодарский край заинтересован в расширении кооперационных связей с партнерами из дружественных стран и создании в регионе предприятий с участием капиталов таких территорий. Сегодня мы предлагаем широкий спектр мер поддержки, налоговые льготы для резидентов и управляющих компаний промышленных парков, инвесторов, создающих импортозамещающие производства", – приводятся в сообщении слова Дорожкова.
Уточняется, что речь об этом шла в ходе переговоров представителей отраслевых предприятий Кубани с делегацией концерна "Беллегпром". Стороны договорились о создании новых кооперационных связей и заключении контрактов о взаимных поставках производимой продукции, добавили в администрации. Во встрече также приняли участие сотрудники региональных ведомств, Центра поддержки экспорта края, около 20 предприятий легпрома и мебельной промышленности Кубани, а также девять белорусских производителей.
По словам представителей белорусской делегации, в республике налажено производство шерстяных и полушерстяных изделий, льняных тканей. Их экспортируют в Россию и страны СНГ. Также белорусские бизнесмены отметили, что закупают шерсть и необходимые для производства красители, химикаты.