https://ria.ru/20220718/proektirovanie-1803270497.html

Чернышенко рассказал о внедрении отечественных систем проектирования

Чернышенко рассказал о внедрении отечественных систем проектирования - РИА Новости, 18.07.2022

Чернышенко рассказал о внедрении отечественных систем проектирования

Российские машиностроители начали активно внедрять отечественные системы автоматизированного проектирования, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:00

2022-07-18T17:00

2022-07-18T17:00

технологии

импортозамещение

россия

дмитрий чернышенко

экономика

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские машиностроители начали активно внедрять отечественные системы автоматизированного проектирования, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Наши ведущие машиностроители приступили к ускоренному внедрению российских систем автоматизированного проектирования. Машиностроители переходят на широкий спектр отечественных решений, в частности на решения от компаний "Аскон" и "Нанокад", которые функционально очень даже заменяют зарубежные решения", - сказал Чернышенко."При этом то, что мы делаем сейчас, не должно слепо копировать существующие зарубежные продукты. Мы целимся в будущее", - добавил он

https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800123814.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, импортозамещение, россия, дмитрий чернышенко, экономика