https://ria.ru/20220718/proektirovanie-1803270497.html
Чернышенко рассказал о внедрении отечественных систем проектирования
Чернышенко рассказал о внедрении отечественных систем проектирования - РИА Новости, 18.07.2022
Чернышенко рассказал о внедрении отечественных систем проектирования
Российские машиностроители начали активно внедрять отечественные системы автоматизированного проектирования, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:00
2022-07-18T17:00
2022-07-18T17:00
технологии
импортозамещение
россия
дмитрий чернышенко
экономика
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские машиностроители начали активно внедрять отечественные системы автоматизированного проектирования, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Наши ведущие машиностроители приступили к ускоренному внедрению российских систем автоматизированного проектирования. Машиностроители переходят на широкий спектр отечественных решений, в частности на решения от компаний "Аскон" и "Нанокад", которые функционально очень даже заменяют зарубежные решения", - сказал Чернышенко."При этом то, что мы делаем сейчас, не должно слепо копировать существующие зарубежные продукты. Мы целимся в будущее", - добавил он
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, импортозамещение, россия, дмитрий чернышенко, экономика
Чернышенко рассказал о внедрении отечественных систем проектирования
Чернышенко: машиностроители активно внедряют отечественные системы проектирования
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские машиностроители начали активно внедрять отечественные системы автоматизированного проектирования, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Наши ведущие машиностроители приступили к ускоренному внедрению российских систем автоматизированного проектирования. Машиностроители переходят на широкий спектр отечественных решений, в частности на решения от компаний "Аскон" и "Нанокад", которые функционально очень даже заменяют зарубежные решения", - сказал Чернышенко.
"При этом то, что мы делаем сейчас, не должно слепо копировать существующие зарубежные продукты. Мы целимся в будущее", - добавил он