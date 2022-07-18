https://ria.ru/20220718/prodovolstvie-1803345177.html

В ЮНКТАД призвали открыть для российских продуктов доступ на мировые рынки

В ЮНКТАД призвали открыть для российских продуктов доступ на мировые рынки - РИА Новости, 18.07.2022

В ЮНКТАД призвали открыть для российских продуктов доступ на мировые рынки

Реинтеграция в мировые рынки продовольствия РФ и Украины, а также удобрений из РФ является необходимым шагом, заявила генеральный секретарь Конференции ООН по... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T23:18

2022-07-18T23:18

2022-07-18T23:18

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ООН, 18 июл – РИА Новости. Реинтеграция в мировые рынки продовольствия РФ и Украины, а также удобрений из РФ является необходимым шагом, заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан.По ее словам, странам не следует усугублять ситуацию, вводя ненужные ограничения на торговлю. "Надо оставлять торговлю открытой", - указала Гринспан.

https://ria.ru/20220714/prodovolstvie-1802566894.html

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экономика, оон, россия, украина, продовольствие, в мире