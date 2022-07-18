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В ЮНКТАД призвали открыть для российских продуктов доступ на мировые рынки - РИА Новости, 18.07.2022
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В ЮНКТАД призвали открыть для российских продуктов доступ на мировые рынки
В ЮНКТАД призвали открыть для российских продуктов доступ на мировые рынки - РИА Новости, 18.07.2022
В ЮНКТАД призвали открыть для российских продуктов доступ на мировые рынки
Реинтеграция в мировые рынки продовольствия РФ и Украины, а также удобрений из РФ является необходимым шагом, заявила генеральный секретарь Конференции ООН по... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T23:18
2022-07-18T23:18
экономика
оон
россия
украина
продовольствие
в мире
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ООН, 18 июл – РИА Новости. Реинтеграция в мировые рынки продовольствия РФ и Украины, а также удобрений из РФ является необходимым шагом, заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан.По ее словам, странам не следует усугублять ситуацию, вводя ненужные ограничения на торговлю. "Надо оставлять торговлю открытой", - указала Гринспан.
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экономика, оон, россия, украина, продовольствие, в мире
23:18 18.07.2022
 
В ЮНКТАД призвали открыть для российских продуктов доступ на мировые рынки

В ЮНКТАД заявили о необходимости реинтеграции российского продовольствия в мировые рынки

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомбайн выгружает собранную пшеницу в Краснодарском крае
Комбайн выгружает собранную пшеницу в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Комбайн выгружает собранную пшеницу в Краснодарском крае. Архивное фото
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ООН, 18 июл – РИА Новости. Реинтеграция в мировые рынки продовольствия РФ и Украины, а также удобрений из РФ является необходимым шагом, заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан.
"Позвольте представить некоторые рекомендации по борьбе с глобальным кризисом. Первое: нам нужно стабилизировать рынки. С этой целью реинтеграция в мировые рынки продовольственных продуктов Украины, а также продовольствия и удобрений из России, несмотря на конфликт, будет ключевой", - сказала Гринспан на мероприятии, посвященном глобальной продовольственной безопасности.
По ее словам, странам не следует усугублять ситуацию, вводя ненужные ограничения на торговлю. "Надо оставлять торговлю открытой", - указала Гринспан.
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