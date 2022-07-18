https://ria.ru/20220718/primore-1803134294.html

В Приморье для туристов закрыли ряд маршрутов в местах обитания леопарда

В Приморье для туристов закрыли ряд маршрутов в местах обитания леопарда - РИА Новости, 18.07.2022

В Приморье для туристов закрыли ряд маршрутов в местах обитания леопарда

Доступ к ряду туристических объектов ФГБУ "Земля леопарда", где обитают редчайшие дальневосточные леопарды, ограничен из-за последствий ливней, которые... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:59

2022-07-18T10:59

2022-07-18T10:59

туризм

туризм

приморский край

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781373585_0:131:1297:861_1920x0_80_0_0_d12cbb40756f8401e791a07a96cc01c5.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл — РИА Новости. Доступ к ряду туристических объектов ФГБУ "Земля леопарда", где обитают редчайшие дальневосточные леопарды, ограничен из-за последствий ливней, которые продолжаются на юго-западе Приморского края уже неделю, сообщает учреждение.Разлив реки Барабашевка привел к частичному затоплению дороги Барабаш — Приморский, по которой сейчас может проехать только высокопроходимая техника. В связи с этим временно недоступны для туристов маршруты в заповеднике "Кедровая падь" — "Шагами заповедей" и "К сердцу Кедровой пади". Временно приостановлено бронирование хостела "Кедровая падь".Также в связи с выходом из берегов реки недоступны маршруты "Логово леопарда" и "Семиверстка".Посещение центрального туристического маршрута нацпарка — "Тропой леопарда" — открыто, но лучше туда идти в резиновых сапогах и дождевиках. Отель "Центральная усадьба" в селе Барабаш работает в штатном режиме.Ливни идут в Приморье с 15 июля. Около 100 участков дорог в крае размыло или затопило, ряд мостов повреждены, несколько сел отрезаны. В селе Тимофеевка на жилые дома сошел сель, погиб двухлетний ребенок. В Приморском крае введен режим ЧС.

https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, приморский край, новости - туризм