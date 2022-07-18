https://ria.ru/20220718/primore-1803134294.html
В Приморье для туристов закрыли ряд маршрутов в местах обитания леопарда
В Приморье для туристов закрыли ряд маршрутов в местах обитания леопарда - РИА Новости, 18.07.2022
В Приморье для туристов закрыли ряд маршрутов в местах обитания леопарда
Доступ к ряду туристических объектов ФГБУ "Земля леопарда", где обитают редчайшие дальневосточные леопарды, ограничен из-за последствий ливней, которые... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:59
2022-07-18T10:59
2022-07-18T10:59
туризм
туризм
приморский край
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июл — РИА Новости. Доступ к ряду туристических объектов ФГБУ "Земля леопарда", где обитают редчайшие дальневосточные леопарды, ограничен из-за последствий ливней, которые продолжаются на юго-западе Приморского края уже неделю, сообщает учреждение.Разлив реки Барабашевка привел к частичному затоплению дороги Барабаш — Приморский, по которой сейчас может проехать только высокопроходимая техника. В связи с этим временно недоступны для туристов маршруты в заповеднике "Кедровая падь" — "Шагами заповедей" и "К сердцу Кедровой пади". Временно приостановлено бронирование хостела "Кедровая падь".Также в связи с выходом из берегов реки недоступны маршруты "Логово леопарда" и "Семиверстка".Посещение центрального туристического маршрута нацпарка — "Тропой леопарда" — открыто, но лучше туда идти в резиновых сапогах и дождевиках. Отель "Центральная усадьба" в селе Барабаш работает в штатном режиме.Ливни идут в Приморье с 15 июля. Около 100 участков дорог в крае размыло или затопило, ряд мостов повреждены, несколько сел отрезаны. В селе Тимофеевка на жилые дома сошел сель, погиб двухлетний ребенок. В Приморском крае введен режим ЧС.
https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, приморский край, новости - туризм
В Приморье для туристов закрыли ряд маршрутов в местах обитания леопарда
В Приморье для туристов закрыли ряд маршрутов в местах обитания леопарда из-за подтоплений
ВЛАДИВОСТОК, 18 июл — РИА Новости. Доступ к ряду туристических объектов ФГБУ "Земля леопарда", где обитают редчайшие дальневосточные леопарды, ограничен из-за последствий ливней, которые продолжаются на юго-западе Приморского края уже неделю, сообщает учреждение.
"Затяжные осадки привели к разливу местных рек, а также вызвали локальные подтопления на некоторых маршрутах", — говорится в релизе заповедника.
Разлив реки Барабашевка привел к частичному затоплению дороги Барабаш — Приморский, по которой сейчас может проехать только высокопроходимая техника. В связи с этим временно недоступны для туристов маршруты в заповеднике "Кедровая падь" — "Шагами заповедей" и "К сердцу Кедровой пади". Временно приостановлено бронирование хостела "Кедровая падь".
Также в связи с выходом из берегов реки недоступны маршруты "Логово леопарда" и "Семиверстка".
Посещение центрального туристического маршрута нацпарка — "Тропой леопарда" — открыто, но лучше туда идти в резиновых сапогах и дождевиках. Отель "Центральная усадьба" в селе Барабаш работает в штатном режиме.
Ливни идут в Приморье с 15 июля. Около 100 участков дорог в крае размыло или затопило, ряд мостов повреждены, несколько сел отрезаны. В селе Тимофеевка на жилые дома сошел сель, погиб двухлетний ребенок. В Приморском крае введен режим ЧС.