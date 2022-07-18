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Эксперт: став президентом США, Помпео подтолкнет человечество к войне

Эксперт: став президентом США, Помпео подтолкнет человечество к войне - РИА Новости, 18.07.2022

Эксперт: став президентом США, Помпео подтолкнет человечество к войне

Если бывший госсекретарь США Майк Помпео станет следующим американским президентом, человечество вполне может ожидать мировая война, считает экс-главред... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:12

2022-07-18T14:12

2022-07-18T14:12

в мире

дональд трамп

китай

сша

тайвань

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ПЕКИН, 18 июл - РИА Новости. Если бывший госсекретарь США Майк Помпео станет следующим американским президентом, человечество вполне может ожидать мировая война, считает экс-главред китайской газеты Global Times, обозреватель издания Ху Сицзинь.Ранее Помпео заявил в интервью газете The Times of London, что готов участвовать в президентской гонке 2024 года, даже если экс-глава США Дональд Трамп тоже выдвинет свою кандидатуру."Помпео находится в санкционном списке Китая. Если однажды он придет к власти, вполне вероятно, что он подтолкнет человечество к мировой войне", - написал Ху Сицзинь на своей странице в Twitter.Аналитик назвал безумством поведение бывшего госсекретаря "по таким вопросам, как Тайвань".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

китай

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в мире, дональд трамп, китай, сша, тайвань