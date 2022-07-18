https://ria.ru/20220718/pomosch-1803218756.html

Сотрудники аппарата УПЧ доставят в ДНР гуманитарную помощь

Сотрудники аппарата УПЧ доставят в ДНР гуманитарную помощь - РИА Новости, 18.07.2022

Сотрудники аппарата УПЧ доставят в ДНР гуманитарную помощь

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ доставят в Донецкую Народную Республику более 6 тонн гуманитарного груза, сообщила уполномоченный по РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:37

2022-07-18T14:37

2022-07-18T14:37

здоровье - общество

дарья морозова

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ доставят в Донецкую Народную Республику более 6 тонн гуманитарного груза, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Сегодня мы отправляем гуманитарный груз в Донецкую Народную Республику, которую собрали вместе с Фондом поддержки и помощи детям имени Примакова. Это одна из многочисленных акций, проходящих сплошным потоком. Нет ни одного человека, который был бы равнодушен к ситуации на Украине, в Донбассе", - сообщила Москалькова в Доме прав человека, откуда направлен гуманитарный груз.Груз был собран по предоставленному омбудсменом ДНР Дарьей Морозовой списку запросов в рамках акции "От сердца к сердцу" по адресной помощи жителям территории ДНР и ЛНР."Общий объем гуманитарной помощи - более 6 тонн, это и инвалидные коляски для детей, больных ДЦП, это для госпиталя необходимое оборудование, продукты питания, книги, игрушки, сладости, одежда - все то, что люди нам обозначили как предметы первой необходимости, в которых они нуждаются", - сказала Москалькова.В сборе груза также участвовали Фонд "Планета", Фонд "Возрождение и надежда"."Мы собрали именно то, что нужно людям, то, что они просили. Наши сотрудники поедут сопровождать этот груз, вручать его гражданам, нуждающимся в нем, планируют посетить госпиталь, провести личный прием наших граждан. Мы получаем огромное количество писем, связанных и с гуманитарным коридором, и с вопросами медицины, восстановления семей и многими другими", - добавила Москалькова.

https://ria.ru/20220717/lisichansk-1803025484.html

https://ria.ru/20220715/pomosch-1802877532.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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здоровье - общество, дарья морозова, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина