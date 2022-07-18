https://ria.ru/20220718/politika-1802793744.html

Наперекор США: какие американские союзники развернулись к России и Китаю

Наперекор США: какие американские союзники развернулись к России и Китаю - РИА Новости, 18.07.2022

Наперекор США: какие американские союзники развернулись к России и Китаю

Решение о принятии в БРИКС Саудовской Аравии и Турции могут принять до конца года: в этом заинтересован председательствующий в организации Китай. Российские... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T08:00

2022-07-18T08:00

2022-07-18T11:46

сша

турция

китай

брикс

нато

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Решение о принятии в БРИКС Саудовской Аравии и Турции могут принять до конца года: в этом заинтересован председательствующий в организации Китай. Российские политики тоже высоко оценили намерения традиционных американских союзников. Как изменится мировой баланс сил — в материале РИА Новости.Беспрецедентное расширениеВ 2006-м Бразилия, Россия, Индия и Китай создали БРИК, в 2011-м к ним присоединилась Южно-Африканская Республика — и получилась группа БРИКС. То есть прецедент имеется.Но сейчас ставки выше. Как сообщил по итогам саммита в Пекине глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь, "в двери коалиции стучатся" по меньшей мере пять государств: Аргентина, Египет, Индонезия, Саудовская Аравия и Турция. Руководитель форума БРИКС Пурнима Ананд считает, что египтян, саудовцев и турок могут принять "очень скоро".В России это восприняли с энтузиазмом. Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов увидел в таком интересе к БРИКС признаки изменения мирового порядка. А замруководителя экономического комитета Совфеда Иван Абрамов предположил, что зародится "новая валюта, которой мы можем рассчитываться между странами-участниками, не используя ни доллар, ни евро".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что расширенный в перспективе формат БРИКС все равно не стоит считать заменой другим международным организациям. Например, "Большой двадцатке". Механизмы взаимодействия "не взаимозаменяющие, они скорее взаимодополняющие", подчеркнул он.Пекинские расчетыБРИКС отличается от других межгосударственных объединений, политических, вроде Евросоюза, и военных — как НАТО. Главный критерий — экономический, именно поэтому пожелания ряда стран присоединиться к "Группе пяти" пока не реализовались. Скажем, Сирия или Таджикистан, стремящиеся к сближению, просто недотягивают по объективным показателям.С Саудовской Аравией и Турцией ситуация иная. Мощная экономика, удобное с точки зрения торговли географическое расположение, внушительные запасы природных ресурсов — они существенно повысили бы статус БРИКС.Другой аспект — политический. Эр-Рияд, несмотря на провисание отношений с Вашингтоном, остается важнейшим союзником американцев в Ближневосточном регионе. А Турция даже на фоне противоречий с США — по-прежнему региональный форпост НАТО. И хотя БРИКС априори не претендует на альтернативу Североатлантическому альянсу, в Белом доме не смогут закрывать глаза на сближение партнеров со структурой, где ведущую роль играют Россия и Китай.КНР до конца года председательствует в БРИКС, и амбициозные заявления китайской дипломатии о "стучащихся в двери" государствах укладываются в общий внешнеполитический курс по созданию противовеса американскому влиянию. Еще весной, когда Джо Байден провел первое в качестве президента турне по Азии, Пекин ответил визитами главы МИД Ван И в восемь стран Океании, вызвав обеспокоенность Вашингтона.Конфликт интересовРасширение БРИКС за счет американских союзников — серьезный вызов для Белого дома. Ведь Анкару и Эр-Рияд никто не втягивает в орбиту Москвы или Пекина насильно: восточные страны сами проявляют инициативу.По словам замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрия Суслова, стремление Саудовской Аравии и Турции в БРИКС связано с их неизменным желанием проводить самостоятельную внешнюю политику, так как обе страны позиционируют себя в качестве региональных центров силы."Они отказываются беспрекословно следовать во внешнеполитическом фарватере США. И Анкара, и Эр-Рияд пытаются переписать правила американского союзничества. Традиционно считается, что быть союзником Вашингтона — значит быть его сателлитом. Достаточно взглянуть на Великобританию или Японию, не говоря уже о Польше и прочих странах, — отмечает политолог. — Саудовская Аравия и Турция хотят принципиально иного: оставаясь официальными союзниками Белого дома, действовать даже против его пожеланий — когда того требуют национальные интересы. Эрдоган так ведет себя уже много лет, и у него получается. И из НАТО его не выгоняют".Американо-саудовские отношения при Байдене достигли "абсолютного дна", указывает Суслов. "Вступление в БРИКС для Анкары и Эр-Рияда — дополнительное усиление, институционализация самостоятельных ролей. Однако, по мнению турок и саудитов, это не противоречит связям с Вашингтоном", — добавляет он.В США, конечно, мнение прямо противоположное. Эксперты ожидают, что и в конгрессе, и в Белом доме прозвучат заявления о несовместимости союзнических отношений со стремлением в БРИКС. "Это осложнит ситуацию, продемонстрирует блоковый подход Вашингтона по принципу "кто не с нами, тот против нас". Но на намерение Анкары и Эр-Рияда менять паттерны американской внешней политики это не повлияет", — считает эксперт.Возможные сроки и невозможные санкцииПоскольку БРИКС не является классической международной организацией, правила, регулирующие механизм вступления новых участников, не прописаны. Будут переговоры. Сперва, по всей видимости, на уровне шерп (доверенное лицо руководителя страны), потом между главами МИД, а окончательное решение примут на саммите БРИКС в ЮАР в следующем году, предполагает Суслов."Сложно сказать, какие именно из государств, выразивших желание присоединиться, одобрят и в какой очередности. Тут нужен консенсус. Вопрос скоро вынесут на обсуждение, ясность возникнет в 2023-м, при председательстве ЮАР. Но понятно, что Пекин рассчитывает достичь принципиальных договоренностей до окончания своих полномочий председателя", — рассуждает политолог.Американцы вряд ли смогут помешать: в сложившихся условиях они нуждаются в восточных партнерах больше, чем те в Белом доме. От Эрдогана зависит расширение НАТО, и Вашингтон уже пошел на всевозможные уступки."В Саудовской Аравии Соединенные Штаты тоже загнали себя в геополитическую и экономическую ловушку. Они умоляют Эр-Рияд нарастить поставки нефти, принц Мухаммед ибн Салман резко "перестал" быть изгоем, хотя именно так его неоднократно называл Байден — даже в этом году. Укреплять сотрудничество с королевством важно и потому, что в противном случае саудиты еще больше сблизятся с Россией и Китаем", — отмечает собеседник РИА Новости.Любые попытки США надавить на Саудовскую Аравию или Турцию дадут обратный эффект, форсируя пока только обсуждаемое вступление в БРИКС.

https://ria.ru/20220714/briks-1802426319.html

https://ria.ru/20220713/vzaimodeystvie-1802168715.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220714/bayden-1802479008.html

сша

турция

китай

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сша, турция, китай, брикс, нато