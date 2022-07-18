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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 18.07.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 18.07.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 21 градуса ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T07:54
2022-07-18T07:54
общество
москва
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 21 градуса ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, кратковременные дожди. Плюс 19-21 градусов в мегаполисе, от плюс 17 до плюс 22 градусов по Московской области", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 746 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва
07:54 18.07.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Синенков пообещал москвичам в понедельник до плюс 21 градуса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 21 градуса ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, кратковременные дожди. Плюс 19-21 градусов в мегаполисе, от плюс 17 до плюс 22 градусов по Московской области", - рассказал Синенков.
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Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 746 миллиметров ртутного столба.
 
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