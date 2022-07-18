https://ria.ru/20220718/pogoda-1803120400.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 18.07.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 21 градуса ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T07:54

2022-07-18T07:54

2022-07-18T07:54

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798392322_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_71b376fec3dbb723f731ab4ea6e68938.jpg

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 21 градуса ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, кратковременные дожди. Плюс 19-21 градусов в мегаполисе, от плюс 17 до плюс 22 градусов по Московской области", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220704/blagoustroystvo-1800763812.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва