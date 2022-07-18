https://ria.ru/20220718/podtoplenie-1803287224.html

В Приморье подтопило крупный приют для бездомных животных

В Приморье подтопило крупный приют для бездомных животных - РИА Новости, 18.07.2022

В Приморье подтопило крупный приют для бездомных животных

Приют для бездомных животных с 700-и собаками, расположенный в Никольске под Уссурийском Приморского края, подтопило после сильных дождей, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:38

2022-07-18T17:38

2022-07-18T17:39

происшествия

приморский край

уссурийск

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июл - РИА Новости. Приют для бездомных животных с 700-и собаками, расположенный в Никольске под Уссурийском Приморского края, подтопило после сильных дождей, сообщила РИА Новости председатель НКО "Открой своё сердце" Ирина Мудрова.В Приморье из-за ливней около 100 участков дорог размыло или затопило, ряд мостов поврежден, несколько сел отрезаны. В селе Тимофеевка на жилые дома сошел сель, погиб двухлетний ребенок. В Приморском крае введен режим ЧС. В понедельник режим ЧС ввели в Уссурийске."В нашем приюте "Открой своё сердце" сейчас находится почти 700 собак - всего 70 вольеров, и так ещё бегают. Все затопило сегодня, воды было почти по колено",- сказала Мудрова.Собаки метались, стараясь отыскать кусочки "суши", но вода была везде. На кадрах видео, представленных приютом, видно, что животные сидят на будках, проход между рядом вольеров превратился в "реку", по которой плыла переноска для животных, собаки старались ступать по деревянным настилам, но их тоже подтопило.Как сказала Мудрова, специалисты дорожных служб муниципалитета откликнулись, прорыли траншею для отвода воды."Вода сейчас стала уходить, но её пока много", - сказала она.По данным Примгидромета, в ближайшие двое суток паводковая ситуация начнет стабилизироваться, особенно на малых водотоках и в верховьях рек.

https://ria.ru/20220711/pavodok-1801605374.html

приморский край

уссурийск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край, уссурийск