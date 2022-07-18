https://ria.ru/20220718/podmoskove-1803134559.html
Производство мебели в Подмосковье увеличилось на восемь процентов
Производство мебели в Подмосковье увеличилось на восемь процентов - РИА Новости, 18.07.2022
Производство мебели в Подмосковье увеличилось на восемь процентов
Производство мебели в Московской области по итогам первых пяти месяцев 2022 года выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:54
2022-07-18T09:54
2022-07-18T09:54
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Производство мебели в Московской области по итогам первых пяти месяцев 2022 года выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, науки и промышленности региона."Мебельная промышленность в Подмосковье находится в стадии интенсивного развития. Сегодня это уже отражается на результатах производства – за первые пять месяцев этого года производство мебели в регионе выросло на 8,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем отгруженной продукции предприятиями мебельной промышленности Подмосковья за отчетный период составил 29,7 миллиардов рублей",- приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой.Она также добавила, что в настоящее время в регионе запущен ряд проектов, которые позволят обеспечить дальнейший рост производства. В частности, фабрика мебели MOON реализует проект строительства завода по производству изделий из металла и пластика для мебельной отрасли. Под реализацию проекта правительством Московской области инвестору был предоставлен земельный участок общей площадью 3,6 гектара в аренду без проведения торгов. Инвестиции в проект оцениваются в 2 миллиарда рублей рублей.Также компания MKR Group в апреле этого года приобрела земельный участок для реализации проекта по расширению производства офисной и бытовой мебели. Плановый объем инвестиций в проект MKR Group превышает 100 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220715/korma-1802752566.html
https://ria.ru/20220714/proizvodstvo-1802453633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Производство мебели в Московской области по итогам первых пяти месяцев 2022 года выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, науки и промышленности региона.
"Мебельная промышленность в Подмосковье
находится в стадии интенсивного развития. Сегодня это уже отражается на результатах производства – за первые пять месяцев этого года производство мебели в регионе выросло на 8,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем отгруженной продукции предприятиями мебельной промышленности Подмосковья за отчетный период составил 29,7 миллиардов рублей",- приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой.
Она также добавила, что в настоящее время в регионе запущен ряд проектов, которые позволят обеспечить дальнейший рост производства. В частности, фабрика мебели MOON реализует проект строительства завода по производству изделий из металла и пластика для мебельной отрасли. Под реализацию проекта правительством Московской области инвестору был предоставлен земельный участок общей площадью 3,6 гектара в аренду без проведения торгов. Инвестиции в проект оцениваются в 2 миллиарда рублей рублей.
Также компания MKR Group в апреле этого года приобрела земельный участок для реализации проекта по расширению производства офисной и бытовой мебели. Плановый объем инвестиций в проект MKR Group превышает 100 миллионов рублей.