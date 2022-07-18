https://ria.ru/20220718/panteleymonovka-1803117627.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 18.07.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска выпустили по поселку Пантелеймоновка 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T06:36

2022-07-18T06:36

2022-07-18T07:56

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по поселку Пантелеймоновка 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."06.10 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В 07.20 зафиксирован еще один обстрел в направлении Пантелеймонови, "выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", сообщили в представительстве.

https://ria.ru/20220717/aleksandrovka-1803079781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, донецкая народная республика