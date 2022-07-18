https://ria.ru/20220718/panteleymonovka-1803117627.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска выпустили по поселку Пантелеймоновка 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T06:36
2022-07-18T06:36
2022-07-18T07:56
специальная военная операция на украине
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украина
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по поселку Пантелеймоновка 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."06.10 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В 07.20 зафиксирован еще один обстрел в направлении Пантелеймонови, "выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", сообщили в представительстве.
https://ria.ru/20220717/aleksandrovka-1803079781.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
06:36 18.07.2022 (обновлено: 07:56 18.07.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке 20 снарядов калибром 155 миллиметров