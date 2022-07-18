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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/panteleymonovka-1803117627.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска выпустили по поселку Пантелеймоновка 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T06:36
2022-07-18T07:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по поселку Пантелеймоновка 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."06.10 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В 07.20 зафиксирован еще один обстрел в направлении Пантелеймонови, "выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", сообщили в представительстве.
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в мире, украина, донецкая народная республика
06:36 18.07.2022 (обновлено: 07:56 18.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке 20 снарядов калибром 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по поселку Пантелеймоновка 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"06.10 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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В 07.20 зафиксирован еще один обстрел в направлении Пантелеймонови, "выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", сообщили в представительстве.
 
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