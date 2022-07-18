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Адвокат Овсянниковой сообщил, что на нее составили протокол и отпустили - РИА Новости, 18.07.2022
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Адвокат Овсянниковой сообщил, что на нее составили протокол и отпустили
Адвокат Овсянниковой сообщил, что на нее составили протокол и отпустили - РИА Новости, 18.07.2022
Адвокат Овсянниковой сообщил, что на нее составили протокол и отпустили
Адвокат экс-сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой Дмитрий Захватов сообщил РИА Новости, что на журналистку составили протокол за дискредитацию ВС РФ,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T11:01
2022-07-18T11:01
общество
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Адвокат экс-сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой Дмитрий Захватов сообщил РИА Новости, что на журналистку составили протокол за дискредитацию ВС РФ, после чего отпустили.Ранее он же заявлял, что журналистка была задержана рядом со своим домом правоохранителями. Официальными комментариями полиции РИА Новости пока не располагает."На нее составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП за слова, произнесенные в день суда по делу Ильи Яшина, после чего отпустили", - сказал собеседник агентства.Ей грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. В конце марта на нее уже составлялся протокол по этой статье о дискредитации ВС РФ.В середине марта Овсянникова, которая тогда работала редактором программы "Время", появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена.После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки госдепа" и ведет себя "подло, предательски" по отношению к стране.Муниципального депутата Илью Яшина, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, на прошлой неделе суд арестовал до 12 сентября.
https://ria.ru/20220715/zaporozhe-1802830727.html
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общество, россия
11:01 18.07.2022
 
Адвокат Овсянниковой сообщил, что на нее составили протокол и отпустили

Адвокат Овсянниковой сообщил, что на нее составили протокол за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Адвокат экс-сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой Дмитрий Захватов сообщил РИА Новости, что на журналистку составили протокол за дискредитацию ВС РФ, после чего отпустили.
Ранее он же заявлял, что журналистка была задержана рядом со своим домом правоохранителями. Официальными комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.
"На нее составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП за слова, произнесенные в день суда по делу Ильи Яшина, после чего отпустили", - сказал собеседник агентства.
Ей грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. В конце марта на нее уже составлялся протокол по этой статье о дискредитации ВС РФ.
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В середине марта Овсянникова, которая тогда работала редактором программы "Время", появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена.
После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки госдепа" и ведет себя "подло, предательски" по отношению к стране.
Муниципального депутата Илью Яшина, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, на прошлой неделе суд арестовал до 12 сентября.
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