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Московская область заняла второе место в России по производству овощей
Московская область заняла второе место в России по производству овощей - РИА Новости, 18.07.2022
Московская область заняла второе место в России по производству овощей
Московская область вышла в лидеры по производству овощей, заняв второе место среди регионов России. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T19:09
2022-07-18T19:09
2022-07-18T19:09
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Московская область вышла в лидеры по производству овощей, заняв второе место среди регионов России. Об этом сообщил телеканал "360".Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, за последние восемь лет в МО построили теплицы общей площадью около 170 гектаров. В этом году подмосковные аграрии планируют собрать около 122 тонн тепличных овощей. Сейчас одни из главных задач властей региона – поддержка индустрии и продовольственная безопасность, подчеркнул Воробьев."Мы включены в эту работу на всех ее этапах – от импортозамещения семян и селекции до создания современных овощехранилищ", – сказал губернатор.Он добавил, что за последние восемь лет в Московской области запустили еще 10 крупных проектов по созданию теплиц. Московская область также выбивается в лидеры по России по производству хлеба, молока и ягод. Собственное производство означает, что в магазинах никогда нет дефицита, а цены на продукты ниже.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости.
Московская область вышла в лидеры по производству овощей, заняв второе место среди регионов России. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, за последние восемь лет в МО построили теплицы общей площадью около 170 гектаров. В этом году подмосковные аграрии планируют собрать около 122 тонн тепличных овощей. Сейчас одни из главных задач властей региона – поддержка индустрии и продовольственная безопасность, подчеркнул Воробьев.
"Мы включены в эту работу на всех ее этапах – от импортозамещения семян и селекции до создания современных овощехранилищ", – сказал губернатор.
Он добавил, что за последние восемь лет в Московской области запустили еще 10 крупных проектов по созданию теплиц. Московская область также выбивается в лидеры по России по производству хлеба, молока и ягод. Собственное производство означает, что в магазинах никогда нет дефицита, а цены на продукты ниже.