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Московская область заняла второе место в России по производству овощей

Московская область заняла второе место в России по производству овощей - РИА Новости, 18.07.2022

Московская область заняла второе место в России по производству овощей

Московская область вышла в лидеры по производству овощей, заняв второе место среди регионов России. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T19:09

2022-07-18T19:09

2022-07-18T19:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Московская область вышла в лидеры по производству овощей, заняв второе место среди регионов России. Об этом сообщил телеканал "360".Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, за последние восемь лет в МО построили теплицы общей площадью около 170 гектаров. В этом году подмосковные аграрии планируют собрать около 122 тонн тепличных овощей. Сейчас одни из главных задач властей региона – поддержка индустрии и продовольственная безопасность, подчеркнул Воробьев."Мы включены в эту работу на всех ее этапах – от импортозамещения семян и селекции до создания современных овощехранилищ", – сказал губернатор.Он добавил, что за последние восемь лет в Московской области запустили еще 10 крупных проектов по созданию теплиц. Московская область также выбивается в лидеры по России по производству хлеба, молока и ягод. Собственное производство означает, что в магазинах никогда нет дефицита, а цены на продукты ниже.

московская область (подмосковье)

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2022

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московская область (подмосковье)