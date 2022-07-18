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Московская область заняла второе место в России по производству овощей - РИА Новости, 18.07.2022
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Новости Подмосковья
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Московская область заняла второе место в России по производству овощей
Московская область заняла второе место в России по производству овощей - РИА Новости, 18.07.2022
Московская область заняла второе место в России по производству овощей
Московская область вышла в лидеры по производству овощей, заняв второе место среди регионов России. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T19:09
2022-07-18T19:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Московская область вышла в лидеры по производству овощей, заняв второе место среди регионов России. Об этом сообщил телеканал "360".Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, за последние восемь лет в МО построили теплицы общей площадью около 170 гектаров. В этом году подмосковные аграрии планируют собрать около 122 тонн тепличных овощей. Сейчас одни из главных задач властей региона – поддержка индустрии и продовольственная безопасность, подчеркнул Воробьев."Мы включены в эту работу на всех ее этапах – от импортозамещения семян и селекции до создания современных овощехранилищ", – сказал губернатор.Он добавил, что за последние восемь лет в Московской области запустили еще 10 крупных проектов по созданию теплиц. Московская область также выбивается в лидеры по России по производству хлеба, молока и ягод. Собственное производство означает, что в магазинах никогда нет дефицита, а цены на продукты ниже.
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московская область (подмосковье)
19:09 18.07.2022
 

Московская область заняла второе место в России по производству овощей

© РИА Новости / Артур ЛебедевСотрудница компании собирает огурцы в теплице сельскохозяйственной фирмы
Сотрудница компании собирает огурцы в теплице сельскохозяйственной фирмы - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Московская область вышла в лидеры по производству овощей, заняв второе место среди регионов России. Об этом сообщил телеканал "360".
Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, за последние восемь лет в МО построили теплицы общей площадью около 170 гектаров. В этом году подмосковные аграрии планируют собрать около 122 тонн тепличных овощей. Сейчас одни из главных задач властей региона – поддержка индустрии и продовольственная безопасность, подчеркнул Воробьев.
"Мы включены в эту работу на всех ее этапах – от импортозамещения семян и селекции до создания современных овощехранилищ", – сказал губернатор.
Он добавил, что за последние восемь лет в Московской области запустили еще 10 крупных проектов по созданию теплиц. Московская область также выбивается в лидеры по России по производству хлеба, молока и ягод. Собственное производство означает, что в магазинах никогда нет дефицита, а цены на продукты ниже.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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