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Украинские войска обстреляли Байрак в ДНР
Украинские войска обстреляли Байрак в ДНР - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские войска обстреляли Байрак в ДНР
Украинские войска в 19.10 выпустили ракету из "Урагана" по населенному пункту Байрак в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T19:53
2022-07-18T19:53
2022-07-18T19:53
специальная военная операция на украине
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украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.10 выпустили ракету из "Урагана" по населенному пункту Байрак в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Байрак: выпущена одна ракета из РСЗО БМ-27 "Ураган"", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Байрак в ДНР
ДНР: ВСУ выпустили ракету из "Урагана" по Байраку