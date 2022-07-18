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Украинские войска обстреляли Байрак в ДНР

Украинские войска обстреляли Байрак в ДНР - РИА Новости, 18.07.2022

Украинские войска обстреляли Байрак в ДНР

Украинские войска в 19.10 выпустили ракету из "Урагана" по населенному пункту Байрак в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T19:53

2022-07-18T19:53

2022-07-18T19:53

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.10 выпустили ракету из "Урагана" по населенному пункту Байрак в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Байрак: выпущена одна ракета из РСЗО БМ-27 "Ураган"", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html

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в мире, украина, ситуация в днр и лнр