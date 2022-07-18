Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР из артиллерии
В ДНР сообщили об обстреле четырех населенных пунктов из артиллерии со стороны ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Ясиноватой со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Ясиноватой со стороны украинских войск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник из артиллерии четыре населенных пункта в Донецкой Народной республике, включая Донецк, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.10 - населенный пункт Красногоровка (Ясиноватский район) – населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 17.50 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 17.50 - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, еще по одному населенному пункту - Новобахмутовке - украинские войска в 18.10 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.