https://ria.ru/20220718/obstrel-1803310368.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР из артиллерии

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР из артиллерии - РИА Новости, 18.07.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР из артиллерии

Украинские войска обстреляли в понедельник из артиллерии четыре населенных пункта в Донецкой Народной республике, включая Донецк, сообщает представительство ДНР РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T19:01

2022-07-18T19:01

2022-07-18T19:01

специальная военная операция на украине

нато

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник из артиллерии четыре населенных пункта в Донецкой Народной республике, включая Донецк, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.10 - населенный пункт Красногоровка (Ясиноватский район) – населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 17.50 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 17.50 - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, еще по одному населенному пункту - Новобахмутовке - украинские войска в 18.10 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220718/port-1803210606.html

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нато, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, в мире