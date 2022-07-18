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Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР из артиллерии - РИА Новости, 18.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/obstrel-1803310368.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР из артиллерии
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР из артиллерии - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР из артиллерии
Украинские войска обстреляли в понедельник из артиллерии четыре населенных пункта в Донецкой Народной республике, включая Донецк, сообщает представительство ДНР РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T19:01
2022-07-18T19:01
специальная военная операция на украине
нато
украина
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник из артиллерии четыре населенных пункта в Донецкой Народной республике, включая Донецк, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.10 - населенный пункт Красногоровка (Ясиноватский район) – населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 17.50 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 17.50 - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, еще по одному населенному пункту - Новобахмутовке - украинские войска в 18.10 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220718/port-1803210606.html
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донецк (днр)
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нато, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, в мире
19:01 18.07.2022
 
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР из артиллерии

В ДНР сообщили об обстреле четырех населенных пунктов из артиллерии со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Ясиноватой со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Ясиноватой со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Ясиноватой со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник из артиллерии четыре населенных пункта в Донецкой Народной республике, включая Донецк, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.10 - населенный пункт Красногоровка (Ясиноватский район) – населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 17.50 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 17.50 - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, еще по одному населенному пункту - Новобахмутовке - украинские войска в 18.10 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеНАТОУкраинаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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