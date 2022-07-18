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В Верхнеторецком из-за обстрела ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Верхнеторецком из-за обстрела ВСУ погиб мужчина
В Верхнеторецком из-за обстрела ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 18.07.2022
В Верхнеторецком из-за обстрела ВСУ погиб мужчина
Мужчина погиб в Верхнеторецком в ДНР из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T18:28
2022-07-18T18:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Мужчина погиб в Верхнеторецком в ДНР из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Верхнеторецкое, по улице Калинина погиб мужчина", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.
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украина
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
18:28 18.07.2022
 
В Верхнеторецком из-за обстрела ВСУ погиб мужчина

Житель Верхнеторецкого погиб при обстреле со стороны украинских войск

© Александр ЕгорцевОставшийся после минометного огня ВСУ корпус снаряда в Верхнеторецком
Оставшийся после минометного огня ВСУ корпус снаряда в Верхнеторецком
© Александр Егорцев
Оставшийся после минометного огня ВСУ корпус снаряда в Верхнеторецком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Мужчина погиб в Верхнеторецком в ДНР из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Верхнеторецкое, по улице Калинина погиб мужчина", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.
Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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