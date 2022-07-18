https://ria.ru/20220718/obstrel-1803301849.html

В Верхнеторецком из-за обстрела ВСУ погиб мужчина

В Верхнеторецком из-за обстрела ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 18.07.2022

В Верхнеторецком из-за обстрела ВСУ погиб мужчина

Мужчина погиб в Верхнеторецком в ДНР из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T18:28

2022-07-18T18:28

2022-07-18T18:28

специальная военная операция на украине

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Мужчина погиб в Верхнеторецком в ДНР из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Верхнеторецкое, по улице Калинина погиб мужчина", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.

https://ria.ru/20220718/oruzhie-1803125440.html

украина

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр