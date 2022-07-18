https://ria.ru/20220718/obstrel-1803293365.html

Украинские военные обстреляли церковь в поселке Верхнеторецкое

Украинские военные обстреляли церковь в поселке Верхнеторецкое - РИА Новости, 18.07.2022

Украинские военные обстреляли церковь в поселке Верхнеторецкое

Старая церковь на центральной площади поселка городского типа Верхнеторецкое в Донецкой Народной республике была обстреляна со стороны украинских войск... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:54

2022-07-18T17:54

2022-07-18T17:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

нато

украина

сша

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Старая церковь на центральной площади поселка городского типа Верхнеторецкое в Донецкой Народной республике была обстреляна со стороны украинских войск снарядами калибром 155 миллиметров, сообщил РИА Новости командир подразделения девятого полка Народной милиции ДНР с позывным "Хохол"."Американские гаубицы немножечко точнее, чуть калибр побольше, разрушения наносят серьезные. Но, учитывая, что ВСУ бьют из них в основном не по военным объектам, а по мирному населению, они этим только злят", - сообщил он.По словам военнослужащего ДНР, с появлением у украинских войск американских РСЗО HIMARS и гаубиц M777 интенсивность обстрелов мирных объектов на Авдеевском направлении возросла на порядок, в частности, была сильно обстреляна старая церковь в поселении Верхнеторецкое. В данный момент этот храм закрыт для прихожан.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, украина, сша, ситуация в днр и лнр