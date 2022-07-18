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Украинские военные обстреляли церковь в поселке Верхнеторецкое - РИА Новости, 18.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/obstrel-1803293365.html
Украинские военные обстреляли церковь в поселке Верхнеторецкое
Украинские военные обстреляли церковь в поселке Верхнеторецкое - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские военные обстреляли церковь в поселке Верхнеторецкое
Старая церковь на центральной площади поселка городского типа Верхнеторецкое в Донецкой Народной республике была обстреляна со стороны украинских войск... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:54
2022-07-18T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
нато
украина
сша
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Старая церковь на центральной площади поселка городского типа Верхнеторецкое в Донецкой Народной республике была обстреляна со стороны украинских войск снарядами калибром 155 миллиметров, сообщил РИА Новости командир подразделения девятого полка Народной милиции ДНР с позывным "Хохол"."Американские гаубицы немножечко точнее, чуть калибр побольше, разрушения наносят серьезные. Но, учитывая, что ВСУ бьют из них в основном не по военным объектам, а по мирному населению, они этим только злят", - сообщил он.По словам военнослужащего ДНР, с появлением у украинских войск американских РСЗО HIMARS и гаубиц M777 интенсивность обстрелов мирных объектов на Авдеевском направлении возросла на порядок, в частности, была сильно обстреляна старая церковь в поселении Верхнеторецкое. В данный момент этот храм закрыт для прихожан.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, украина, сша, ситуация в днр и лнр
17:54 18.07.2022
 
Украинские военные обстреляли церковь в поселке Верхнеторецкое

Боец ДНР "Хохол" сообщил об обстреле церкви в Верхнеторецком со стороны ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по ДНР
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по ДНР - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Старая церковь на центральной площади поселка городского типа Верхнеторецкое в Донецкой Народной республике была обстреляна со стороны украинских войск снарядами калибром 155 миллиметров, сообщил РИА Новости командир подразделения девятого полка Народной милиции ДНР с позывным "Хохол".
"Американские гаубицы немножечко точнее, чуть калибр побольше, разрушения наносят серьезные. Но, учитывая, что ВСУ бьют из них в основном не по военным объектам, а по мирному населению, они этим только злят", - сообщил он.
По словам военнослужащего ДНР, с появлением у украинских войск американских РСЗО HIMARS и гаубиц M777 интенсивность обстрелов мирных объектов на Авдеевском направлении возросла на порядок, в частности, была сильно обстреляна старая церковь в поселении Верхнеторецкое. В данный момент этот храм закрыт для прихожан.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНАТОУкраинаСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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