https://ria.ru/20220718/obstrel-1803234325.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранена женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 18.07.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранена женщина
Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, также повреждено здание больницы, говорится в сообщении штаба... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:17
2022-07-18T15:17
2022-07-18T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_b8cee2b6e78b67c4f799cb3a8f46e579.jpg
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, также повреждено здание больницы, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали больницу в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела получила ранение женщина и повреждено здание больницы № 19 по ул. Туманяна", - сообщили в штабе.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в понедельник сообщало о пяти обстрелах разных районов Донецка, в том числе и снарядами "натовского" калибра.
https://ria.ru/20220718/donbass-1803123479.html
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_40c57a5b5459bbb55b54c52b62189d9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика
15:17 18.07.2022 (обновлено: 15:19 18.07.2022)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранена женщина
В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ ранена женщина