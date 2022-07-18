https://ria.ru/20220718/obstrel-1803234325.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранена женщина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 18.07.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранена женщина

Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, также повреждено здание больницы, говорится в сообщении штаба... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:17

2022-07-18T15:17

2022-07-18T15:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, также повреждено здание больницы, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали больницу в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела получила ранение женщина и повреждено здание больницы № 19 по ул. Туманяна", - сообщили в штабе.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в понедельник сообщало о пяти обстрелах разных районов Донецка, в том числе и снарядами "натовского" калибра.

https://ria.ru/20220718/donbass-1803123479.html

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика