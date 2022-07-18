https://ria.ru/20220718/obrazovanie-1803169284.html
В Белгородской области план нацпроекта "Образование" выполнили на 78,5%
В Белгородской области план нацпроекта "Образование" выполнили на 78,5% - РИА Новости, 18.07.2022
В Белгородской области план нацпроекта "Образование" выполнили на 78,5%
Белгородская область выполнила план национального проекта "Образование" на 78,5%, опередив ведущие регионы страны, глава региона Вячеслав Гладков поручил в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:18
2022-07-18T12:18
2022-07-18T12:18
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
россия
общество
образование
образование - общество
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МУРМАНСК, 18 июл – РИА Новости. Белгородская область выполнила план национального проекта "Образование" на 78,5%, опередив ведущие регионы страны, глава региона Вячеслав Гладков поручил в дальнейшем сосредоточиться на вводе в эксплуатацию новых объектов и ремонтах существующих, сообщило правительство региона."План нацпроекта "Образование" на 2022 год в регионе выполнен на 78,5%. По состоянию на 1 мая 2022 года Белгородская область заняла 40-е место по скорости достижения показателей", - сообщили в правительстве. Данные представили губернатору Вячеславу Гладкову в ходе еженедельного оперативного совещания.Как отметил министр образования области Андрей Милехин, данные предоставляются не как рейтинг, а для учета региональными властями в процессе работы."При уточнении мы получили информацию, что аппарат правительства направляет этот документ не в качестве рейтинга регионов, а в качестве информации для учета в работе. По скорости достижения показателей мы опережаем такие субъекты, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область", - сообщил Милехин.Комментируя доклад министра образования области, губернатор Гладков заявил, что считает 40-е место объективным, несмотря на специфику данных. Глава региона поручил сосредоточиться на вводе в эксплуатацию новых объектов образования и завершении капитального ремонта уже существующих."Никакие переносы (сроков сдачи объектов) не нужны. Погода благоволит, с деньгами задержек нет. Вопрос только в организации процесса. Не вижу проблем, из-за которых у нас будет задержка по нацпроекту", — подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20220701/kapremont-1799508404.html
https://ria.ru/20220708/rabota-1801192549.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вячеслав гладков, белгородская область, россия, общество, образование, образование - общество
В Белгородской области план нацпроекта "Образование" выполнили на 78,5%
Белгородская область выполнила план национального проекта "Образование" на 78,5 процента
МУРМАНСК, 18 июл – РИА Новости.
Белгородская область выполнила план национального проекта "Образование" на 78,5%, опередив ведущие регионы страны, глава региона Вячеслав Гладков поручил в дальнейшем сосредоточиться на вводе в эксплуатацию новых объектов и ремонтах существующих, сообщило
правительство региона.
"План нацпроекта "Образование" на 2022 год в регионе выполнен на 78,5%. По состоянию на 1 мая 2022 года Белгородская область
заняла 40-е место по скорости достижения показателей", - сообщили в правительстве. Данные представили губернатору Вячеславу Гладкову
в ходе еженедельного оперативного совещания.
Как отметил министр образования области Андрей Милехин, данные предоставляются не как рейтинг, а для учета региональными властями в процессе работы.
"При уточнении мы получили информацию, что аппарат правительства направляет этот документ не в качестве рейтинга регионов, а в качестве информации для учета в работе. По скорости достижения показателей мы опережаем такие субъекты, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область", - сообщил Милехин.
Комментируя доклад министра образования области, губернатор Гладков заявил, что считает 40-е место объективным, несмотря на специфику данных. Глава региона поручил сосредоточиться на вводе в эксплуатацию новых объектов образования и завершении капитального ремонта уже существующих.
"Никакие переносы (сроков сдачи объектов) не нужны. Погода благоволит, с деньгами задержек нет. Вопрос только в организации процесса. Не вижу проблем, из-за которых у нас будет задержка по нацпроекту", — подчеркнул губернатор.