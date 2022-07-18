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В Белгородской области план нацпроекта "Образование" выполнили на 78,5% - РИА Новости, 18.07.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220718/obrazovanie-1803169284.html
В Белгородской области план нацпроекта "Образование" выполнили на 78,5%
В Белгородской области план нацпроекта "Образование" выполнили на 78,5% - РИА Новости, 18.07.2022
В Белгородской области план нацпроекта "Образование" выполнили на 78,5%
Белгородская область выполнила план национального проекта "Образование" на 78,5%, опередив ведущие регионы страны, глава региона Вячеслав Гладков поручил в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:18
2022-07-18T12:18
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
россия
общество
образование
образование - общество
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МУРМАНСК, 18 июл – РИА Новости. Белгородская область выполнила план национального проекта "Образование" на 78,5%, опередив ведущие регионы страны, глава региона Вячеслав Гладков поручил в дальнейшем сосредоточиться на вводе в эксплуатацию новых объектов и ремонтах существующих, сообщило правительство региона."План нацпроекта "Образование" на 2022 год в регионе выполнен на 78,5%. По состоянию на 1 мая 2022 года Белгородская область заняла 40-е место по скорости достижения показателей", - сообщили в правительстве. Данные представили губернатору Вячеславу Гладкову в ходе еженедельного оперативного совещания.Как отметил министр образования области Андрей Милехин, данные предоставляются не как рейтинг, а для учета региональными властями в процессе работы."При уточнении мы получили информацию, что аппарат правительства направляет этот документ не в качестве рейтинга регионов, а в качестве информации для учета в работе. По скорости достижения показателей мы опережаем такие субъекты, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область", - сообщил Милехин.Комментируя доклад министра образования области, губернатор Гладков заявил, что считает 40-е место объективным, несмотря на специфику данных. Глава региона поручил сосредоточиться на вводе в эксплуатацию новых объектов образования и завершении капитального ремонта уже существующих."Никакие переносы (сроков сдачи объектов) не нужны. Погода благоволит, с деньгами задержек нет. Вопрос только в организации процесса. Не вижу проблем, из-за которых у нас будет задержка по нацпроекту", — подчеркнул губернатор.
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вячеслав гладков, белгородская область, россия, общество, образование, образование - общество
12:18 18.07.2022
 
В Белгородской области план нацпроекта "Образование" выполнили на 78,5%

Белгородская область выполнила план национального проекта "Образование" на 78,5 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКласс в новой школе
Класс в новой школе - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МУРМАНСК, 18 июл – РИА Новости. Белгородская область выполнила план национального проекта "Образование" на 78,5%, опередив ведущие регионы страны, глава региона Вячеслав Гладков поручил в дальнейшем сосредоточиться на вводе в эксплуатацию новых объектов и ремонтах существующих, сообщило правительство региона.
"План нацпроекта "Образование" на 2022 год в регионе выполнен на 78,5%. По состоянию на 1 мая 2022 года Белгородская область заняла 40-е место по скорости достижения показателей", - сообщили в правительстве. Данные представили губернатору Вячеславу Гладкову в ходе еженедельного оперативного совещания.
Белгород - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 12:02Белгородская область
Белгородская область получит федеральное финансирование на капремонт школ
Как отметил министр образования области Андрей Милехин, данные предоставляются не как рейтинг, а для учета региональными властями в процессе работы.
"При уточнении мы получили информацию, что аппарат правительства направляет этот документ не в качестве рейтинга регионов, а в качестве информации для учета в работе. По скорости достижения показателей мы опережаем такие субъекты, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область", - сообщил Милехин.
Комментируя доклад министра образования области, губернатор Гладков заявил, что считает 40-е место объективным, несмотря на специфику данных. Глава региона поручил сосредоточиться на вводе в эксплуатацию новых объектов образования и завершении капитального ремонта уже существующих.
"Никакие переносы (сроков сдачи объектов) не нужны. Погода благоволит, с деньгами задержек нет. Вопрос только в организации процесса. Не вижу проблем, из-за которых у нас будет задержка по нацпроекту", — подчеркнул губернатор.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 13:19Белгородская область
Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских подростков
 
Белгородская областьВячеслав ГладковБелгородская областьРоссияОбществоОбразованиеОбразование - Общество
 
 
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