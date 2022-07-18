https://ria.ru/20220718/novoshakhtinsk-1803172898.html

Суд арестовал подозреваемого в убийстве четырех человек в Новошахтинске

Суд арестовал подозреваемого в убийстве четырех человек в Новошахтинске - РИА Новости, 18.07.2022

Суд арестовал подозреваемого в убийстве четырех человек в Новошахтинске

Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест подозреваемого в убийстве четырех человек в квартире в Новошахтинске Ростовской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:27

2022-07-18T12:27

2022-07-18T12:50

новошахтинск

ростов-на-дону

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл – РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест подозреваемого в убийстве четырех человек в квартире в Новошахтинске Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.Как ранее сообщали правоохранители, 15 июля в одной из квартир Новошахтинска были обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями. Источник агентства сообщал, что погибшие - мужчина, его бывшая сожительница, их ребенок и сестра женщины. Еще один ребенок был госпитализирован. Подозреваемый в убийстве был задержан при попытке выехать за пределы города."По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал представитель ведомства.Он добавил, что дома у подозреваемого были изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о его причастности к убийству и покушению на убийство. Также недалеко от его дома обнаружено орудие преступления."Будучи допрошенным следователем об обстоятельствах преступлений, подозреваемый пояснил, что совершил убийство, находясь в состоянии наркотического опьянения, а мотивом явились личные неприязненные отношения к убитому им 37-летнему мужчине", - отметил представитель СК региона. Следователем с участием мужчины проведена проверка показаний на месте.

https://ria.ru/20220710/zaderzhanie-1801492584.html

https://ria.ru/20220710/peterburg-1801565963.html

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ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новошахтинск, ростов-на-дону, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)