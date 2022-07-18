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Суд арестовал подозреваемого в убийстве четырех человек в Новошахтинске - РИА Новости, 18.07.2022
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Суд арестовал подозреваемого в убийстве четырех человек в Новошахтинске
Суд арестовал подозреваемого в убийстве четырех человек в Новошахтинске - РИА Новости, 18.07.2022
Суд арестовал подозреваемого в убийстве четырех человек в Новошахтинске
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест подозреваемого в убийстве четырех человек в квартире в Новошахтинске Ростовской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:27
2022-07-18T12:50
новошахтинск
ростов-на-дону
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл – РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест подозреваемого в убийстве четырех человек в квартире в Новошахтинске Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.Как ранее сообщали правоохранители, 15 июля в одной из квартир Новошахтинска были обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями. Источник агентства сообщал, что погибшие - мужчина, его бывшая сожительница, их ребенок и сестра женщины. Еще один ребенок был госпитализирован. Подозреваемый в убийстве был задержан при попытке выехать за пределы города."По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал представитель ведомства.Он добавил, что дома у подозреваемого были изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о его причастности к убийству и покушению на убийство. Также недалеко от его дома обнаружено орудие преступления."Будучи допрошенным следователем об обстоятельствах преступлений, подозреваемый пояснил, что совершил убийство, находясь в состоянии наркотического опьянения, а мотивом явились личные неприязненные отношения к убитому им 37-летнему мужчине", - отметил представитель СК региона. Следователем с участием мужчины проведена проверка показаний на месте.
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новошахтинск, ростов-на-дону, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
12:27 18.07.2022 (обновлено: 12:50 18.07.2022)
 
Суд арестовал подозреваемого в убийстве четырех человек в Новошахтинске

Суд арестовал подозреваемого в убийстве четырех человек в Новошахтинске Ростовской области

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл – РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест подозреваемого в убийстве четырех человек в квартире в Новошахтинске Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
Как ранее сообщали правоохранители, 15 июля в одной из квартир Новошахтинска были обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями. Источник агентства сообщал, что погибшие - мужчина, его бывшая сожительница, их ребенок и сестра женщины. Еще один ребенок был госпитализирован. Подозреваемый в убийстве был задержан при попытке выехать за пределы города.
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"По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что дома у подозреваемого были изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о его причастности к убийству и покушению на убийство. Также недалеко от его дома обнаружено орудие преступления.
"Будучи допрошенным следователем об обстоятельствах преступлений, подозреваемый пояснил, что совершил убийство, находясь в состоянии наркотического опьянения, а мотивом явились личные неприязненные отношения к убитому им 37-летнему мужчине", - отметил представитель СК региона. Следователем с участием мужчины проведена проверка показаний на месте.
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