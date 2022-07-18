https://ria.ru/20220718/natsproekty-1803179706.html

Путин проведет заседание Совета по нацпроектам

Путин проведет заседание Совета по нацпроектам - РИА Новости, 18.07.2022

Путин проведет заседание Совета по нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет в Ново-Огарево заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:38

2022-07-18T12:38

2022-07-18T12:50

экономика

владимир путин

дмитрий чернышенко

антон силуанов

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет в Ново-Огарево заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Президент сегодня работает в Ново-Огарево. Достаточно скоро он начнет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие состоится в режиме видеоконференции, это регулярное мероприятие, где-то два раза в год президент его устраивает, проводит ревизию того, как выполняются национальные планы развития", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что президенту по инфраструктуре цифровой экономики и рынку отечественного ПО доложит вице-премьер Дмитрий Чернышенко, по обеспечению финансовыми ресурсами быстрорастущих высокотехнологичных компаний представят доклады министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. О развитии системы подготовки инженеров и специалистов по информационным технологиям расскажет министр науки и высшего образования Валерий Фальков. О политике в технологической сфере и реализации мероприятий по развитию сквозных технологий доложит первый вице-премьер Андрей Белоусов."Предусмотрен также традиционный обмен мнениями. И, как обычно, президент подведет итоги", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220718/rossiya-1803176106.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, дмитрий чернышенко, антон силуанов, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)