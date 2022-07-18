https://ria.ru/20220718/natsproekty-1803179706.html
Путин проведет заседание Совета по нацпроектам
Путин проведет заседание Совета по нацпроектам - РИА Новости, 18.07.2022
Путин проведет заседание Совета по нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет в Ново-Огарево заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:38
2022-07-18T12:38
2022-07-18T12:50
экономика
владимир путин
дмитрий чернышенко
антон силуанов
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет в Ново-Огарево заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Президент сегодня работает в Ново-Огарево. Достаточно скоро он начнет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие состоится в режиме видеоконференции, это регулярное мероприятие, где-то два раза в год президент его устраивает, проводит ревизию того, как выполняются национальные планы развития", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что президенту по инфраструктуре цифровой экономики и рынку отечественного ПО доложит вице-премьер Дмитрий Чернышенко, по обеспечению финансовыми ресурсами быстрорастущих высокотехнологичных компаний представят доклады министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. О развитии системы подготовки инженеров и специалистов по информационным технологиям расскажет министр науки и высшего образования Валерий Фальков. О политике в технологической сфере и реализации мероприятий по развитию сквозных технологий доложит первый вице-премьер Андрей Белоусов."Предусмотрен также традиционный обмен мнениями. И, как обычно, президент подведет итоги", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220718/rossiya-1803176106.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, дмитрий чернышенко, антон силуанов, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
12:38 18.07.2022 (обновлено: 12:50 18.07.2022)
Путин проведет заседание Совета по нацпроектам
Президент Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет в Ново-Огарево заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президент сегодня работает в Ново-Огарево. Достаточно скоро он начнет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие состоится в режиме видеоконференции, это регулярное мероприятие, где-то два раза в год президент его устраивает, проводит ревизию того, как выполняются национальные планы развития", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что президенту по инфраструктуре цифровой экономики и рынку отечественного ПО доложит вице-премьер Дмитрий Чернышенко
, по обеспечению финансовыми ресурсами быстрорастущих высокотехнологичных компаний представят доклады министр финансов Антон Силуанов
и глава ЦБ Эльвира Набиуллина
. О развитии системы подготовки инженеров и специалистов по информационным технологиям расскажет министр науки и высшего образования Валерий Фальков
. О политике в технологической сфере и реализации мероприятий по развитию сквозных технологий доложит первый вице-премьер Андрей Белоусов
.
"Предусмотрен также традиционный обмен мнениями. И, как обычно, президент подведет итоги", - сказал Песков.