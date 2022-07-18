https://ria.ru/20220718/natsproekty-1803146079.html

Более 60 процентов россиян знают о национальных проектах, показал опрос

Более 60 процентов россиян знают о национальных проектах, показал опрос - РИА Новости, 18.07.2022

Более 60 процентов россиян знают о национальных проектах, показал опрос

Больше половины россиян (61%) в той или иной степени знают о национальных проектах, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:52

2022-07-18T10:52

2022-07-18T10:53

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общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Больше половины россиян (61%) в той или иной степени знают о национальных проектах, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Больше половины участников опроса (61%) сказали, что что-то знают о национальных проектах, а 97% что-то знают хотя бы об одном из них, 64% - хорошо осведомлены об одном из них.Лучше всего наши соотечественники знают о реализации национальных проектов "Здравоохранение" (74%), "Безопасные качественные дороги" (73%), "Образование" (73%), "Малое и среднее предпринимательство" (72%). Также многие (70%) слышали о реализации проектов "Жилье и городская среда" и "Экология".Реже всего участники опроса слышали о проектах "Производительность труда" (41%) и "Международная кооперация и экспорт" (30%).По мнению большинства участников опроса (71%), государство в течение последнего года стало больше уделять внимания развитию цифровой экономики и внутреннего туризма. Еще 60% говорят о большем внимании государства к благоустройству населенных пунктов в течение последнего года, 59% - к заботе о семьях с детьми, 56% - к качеству и безопасности дорог.Участникам опроса предложили оценить эффективность национальных проектов. Почти половина (49%) респондентов отметила, что в стране выросло количество онлайн-сервисов в сфере госуслуг, еще 39% сказали, что заметили, как благоустраивается городская среда. Больше трети опрошенных (37%) сказали, что стало больше разнообразных туристических предложений, еще 33% признались что заметили, как строятся социальные объекты в новых микрорайонах, 32% - как ремонтируется все больше дорог.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20-29 июня. В опросе приняли участие 1600 и 2000 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220713/opros-1802180087.html

https://realty.ria.ru/20220615/minstroy-1795284758.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вциом, россия, общество