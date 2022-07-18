14:52 18.07.2022 (обновлено: 16:13 18.07.2022)
Макей считает, что белорусских наемников на Украине нужно наказать
Макей призвал наказать задержанных в Донбассе за наемничество белорусов
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МИНСК, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что официальный Минск будет думать о своих действиях в связи с задержанием в Донбассе за наемничество белорусов по мере получения официальной информации, но подчеркнул, что наказание для них должно быть неотвратимым.
"К нам поступает информация о задержаниях или о гибели ряда белорусских наемников, которые воюют в Украине. В любом случае эти люди наверняка знали, на что идут, что они будут наказываться по соответствующим законам военного времени - будь то в Беларуси или по законам тех регионов, образований, на территории которых они воюют. Думаю, они понимали, что могут получить сполна. По мере получения официальной информации мы будем думать, но, должен сказать, в любом случае возмездие для таких людей будет неотвратимым", - сказал Макей журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, будет ли Минск запрашивать выдачу задержанных на Донбассе белорусов, воевавших на стороне Киева. Он подчеркнул, что участие в боевых действиях за рубежом без уполномочивания со стороны государства, участие в военных конфликтах в качестве наемников является уголовно наказуемым деянием в Белоруссии.
Ранее помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил, что в ЛНР захватили диверсионно-разведывательную группу белорусских наемников, планировавших теракт в Лисичанске. По его словам, взятым в плен в Донбассе наемникам из Белоруссии грозит пожизненный срок, а если они совершали преступления и в Донецкой Народной Республике, то их может ожидать смертная казнь.
В конце марта заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Михаил Бедункевич сообщал, что правоохранителям известно о 50 участниках белорусского добровольческого батальона на Украине, действующего против России, возбуждено уголовное дело за соучастие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства. Тогда он отмечал, что идет взаимодействие с правоохранительными органами России по обмену данными об этих лицах и о местах их нахождения. Позже государственный телеканал ОНТ сообщил, что силовикам известны личности 75 граждан Белоруссии, воюющих на Украине.
В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что воюющее на стороне Киева формирование выходцев из Белоруссии попало под обстрел российской артиллерии, 20 человек погибли.
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