https://ria.ru/20220718/naemniki-1803225042.html

Макей считает, что белорусских наемников на Украине нужно наказать

Макей считает, что белорусских наемников на Украине нужно наказать - РИА Новости, 18.07.2022

Макей считает, что белорусских наемников на Украине нужно наказать

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что официальный Минск будет думать о своих действиях в связи с задержанием в Донбассе за наемничество белорусов по... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:52

2022-07-18T14:52

2022-07-18T16:13

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МИНСК, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что официальный Минск будет думать о своих действиях в связи с задержанием в Донбассе за наемничество белорусов по мере получения официальной информации, но подчеркнул, что наказание для них должно быть неотвратимым."К нам поступает информация о задержаниях или о гибели ряда белорусских наемников, которые воюют в Украине. В любом случае эти люди наверняка знали, на что идут, что они будут наказываться по соответствующим законам военного времени - будь то в Беларуси или по законам тех регионов, образований, на территории которых они воюют. Думаю, они понимали, что могут получить сполна. По мере получения официальной информации мы будем думать, но, должен сказать, в любом случае возмездие для таких людей будет неотвратимым", - сказал Макей журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, будет ли Минск запрашивать выдачу задержанных на Донбассе белорусов, воевавших на стороне Киева. Он подчеркнул, что участие в боевых действиях за рубежом без уполномочивания со стороны государства, участие в военных конфликтах в качестве наемников является уголовно наказуемым деянием в Белоруссии.Ранее помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил, что в ЛНР захватили диверсионно-разведывательную группу белорусских наемников, планировавших теракт в Лисичанске. По его словам, взятым в плен в Донбассе наемникам из Белоруссии грозит пожизненный срок, а если они совершали преступления и в Донецкой Народной Республике, то их может ожидать смертная казнь.В конце марта заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Михаил Бедункевич сообщал, что правоохранителям известно о 50 участниках белорусского добровольческого батальона на Украине, действующего против России, возбуждено уголовное дело за соучастие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства. Тогда он отмечал, что идет взаимодействие с правоохранительными органами России по обмену данными об этих лицах и о местах их нахождения. Позже государственный телеканал ОНТ сообщил, что силовикам известны личности 75 граждан Белоруссии, воюющих на Украине.В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что воюющее на стороне Киева формирование выходцев из Белоруссии попало под обстрел российской артиллерии, 20 человек погибли.

https://ria.ru/20220711/terroristy-1801833037.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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