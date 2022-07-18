https://ria.ru/20220718/nadezhnost-1803179974.html

НКР подтвердил высокий уровень надежности Новикомбанка

НКР подтвердил высокий уровень надежности Новикомбанка - РИА Новости, 18.07.2022

НКР подтвердил высокий уровень надежности Новикомбанка

Рейтинговое агентство НКР присвоило Новикомбанку, опорному банку Госкорпорации Ростех, рейтинг АА-.ru со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:38

2022-07-18T12:38

2022-07-18T12:38

новости компаний - экономика

новикомбанк

ростех

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Рейтинговое агентство НКР присвоило Новикомбанку, опорному банку Госкорпорации Ростех, рейтинг АА-.ru со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба банка."Среди факторов, повлиявших на уровень рейтинга, - сильные рыночные позиции банка и высокий уровень устойчивости к внешнему влиянию. Эксперты агентства отметили, что для Новикомбанка характерны стабильно высокие показатели рентабельности: в первом полугодии 2022 года чистая прибыль банка по РСБУ выросла более чем в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом 2021 года", - говорится в пресс-релизе банка.По оценке агентства, банк поддерживает адекватную ликвидную позицию, умеренно высокий уровень достаточности капитала и имеет значительный буфер абсорбции убытков. Новикомбанк демонстрирует высокий уровень устойчивости: стресс-тестирование капитала и ликвидности не оказало влияния на уровень базовой оценки собственной кредитоспособности.Качество корпоративного управления соответствует масштабам и специфике деятельности банка, акционерные риски оцениваются как низкие – с учётом репутации и стратегической значимости Госкорпорации Ростех, акционера Новикомбанка, для российской экономики. Вероятность поддержки со стороны акционера рейтинговое агентство оценивает как высокую."Повышение рейтинга Банка сразу на несколько позиций в период турбулентности на финансовом рынке – подтверждение верности выбранной нами стратегии и роли Банка в финансировании российской промышленности. Глубокое знание бизнеса своих клиентов помогает Банку в сегодняшних непростых условиях активно наращивать кредитование ведущих предприятий промышленности, включая крупнейших российских экспортеров, обеспечивая тем самым непрерывность их деятельности в условиях жестких международных санкций" - сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

https://ria.ru/20220615/novikombank-1795491674.html

https://ria.ru/20220617/novikombank-1796099785.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новости компаний - экономика, новикомбанк, ростех