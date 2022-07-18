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НКР подтвердил высокий уровень надежности Новикомбанка - РИА Новости, 18.07.2022
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НКР подтвердил высокий уровень надежности Новикомбанка
НКР подтвердил высокий уровень надежности Новикомбанка - РИА Новости, 18.07.2022
НКР подтвердил высокий уровень надежности Новикомбанка
Рейтинговое агентство НКР присвоило Новикомбанку, опорному банку Госкорпорации Ростех, рейтинг АА-.ru со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:38
2022-07-18T12:38
новости компаний - экономика
новикомбанк
ростех
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Рейтинговое агентство НКР присвоило Новикомбанку, опорному банку Госкорпорации Ростех, рейтинг АА-.ru со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба банка."Среди факторов, повлиявших на уровень рейтинга, - сильные рыночные позиции банка и высокий уровень устойчивости к внешнему влиянию. Эксперты агентства отметили, что для Новикомбанка характерны стабильно высокие показатели рентабельности: в первом полугодии 2022 года чистая прибыль банка по РСБУ выросла более чем в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом 2021 года", - говорится в пресс-релизе банка.По оценке агентства, банк поддерживает адекватную ликвидную позицию, умеренно высокий уровень достаточности капитала и имеет значительный буфер абсорбции убытков. Новикомбанк демонстрирует высокий уровень устойчивости: стресс-тестирование капитала и ликвидности не оказало влияния на уровень базовой оценки собственной кредитоспособности.Качество корпоративного управления соответствует масштабам и специфике деятельности банка, акционерные риски оцениваются как низкие – с учётом репутации и стратегической значимости Госкорпорации Ростех, акционера Новикомбанка, для российской экономики. Вероятность поддержки со стороны акционера рейтинговое агентство оценивает как высокую."Повышение рейтинга Банка сразу на несколько позиций в период турбулентности на финансовом рынке – подтверждение верности выбранной нами стратегии и роли Банка в финансировании российской промышленности. Глубокое знание бизнеса своих клиентов помогает Банку в сегодняшних непростых условиях активно наращивать кредитование ведущих предприятий промышленности, включая крупнейших российских экспортеров, обеспечивая тем самым непрерывность их деятельности в условиях жестких международных санкций" - сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
https://ria.ru/20220615/novikombank-1795491674.html
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новости компаний - экономика, новикомбанк, ростех
12:38 18.07.2022
 

НКР подтвердил высокий уровень надежности Новикомбанка

© Фото : Пресс-служба НовикомбанкаНКР подтвердил высокий уровень надежности Новикомбанка
НКР подтвердил высокий уровень надежности Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : Пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Рейтинговое агентство НКР присвоило Новикомбанку, опорному банку Госкорпорации Ростех, рейтинг АА-.ru со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба банка.
"Среди факторов, повлиявших на уровень рейтинга, - сильные рыночные позиции банка и высокий уровень устойчивости к внешнему влиянию. Эксперты агентства отметили, что для Новикомбанка характерны стабильно высокие показатели рентабельности: в первом полугодии 2022 года чистая прибыль банка по РСБУ выросла более чем в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом 2021 года", - говорится в пресс-релизе банка.
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Новикомбанк поддержит развитие морского приборостроения
По оценке агентства, банк поддерживает адекватную ликвидную позицию, умеренно высокий уровень достаточности капитала и имеет значительный буфер абсорбции убытков. Новикомбанк демонстрирует высокий уровень устойчивости: стресс-тестирование капитала и ликвидности не оказало влияния на уровень базовой оценки собственной кредитоспособности.
Качество корпоративного управления соответствует масштабам и специфике деятельности банка, акционерные риски оцениваются как низкие – с учётом репутации и стратегической значимости Госкорпорации Ростех, акционера Новикомбанка, для российской экономики. Вероятность поддержки со стороны акционера рейтинговое агентство оценивает как высокую.
"Повышение рейтинга Банка сразу на несколько позиций в период турбулентности на финансовом рынке – подтверждение верности выбранной нами стратегии и роли Банка в финансировании российской промышленности. Глубокое знание бизнеса своих клиентов помогает Банку в сегодняшних непростых условиях активно наращивать кредитование ведущих предприятий промышленности, включая крупнейших российских экспортеров, обеспечивая тем самым непрерывность их деятельности в условиях жестких международных санкций" - сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
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