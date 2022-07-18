Глава Мордовии обсудил с Голиковой проекты соцсферы региона
Глава Мордовии Здунов обсудил с вице-премьером Голиковой проекты соцсферы региона
Вид на центральную часть Саранска. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой проекты республики в сфере здравоохранения, образования и культуры, сообщает пресс-служба руководителя республики.
"На состоявшейся в понедельник в Москве встрече речь шла о включении в федеральную адресную инвестиционную программу реконструкции существующего корпуса республиканского онкологического диспансера. В 2021 году в Мордовии была введена в эксплуатацию новая поликлиника онкодиспансера, построенная в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Однако вопрос оказания качественной специализированной медицинской помощи пациентам в стационарных условиях остается не решенным до конца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действующий корпус онкодиспансера построен в 1970 году по типовому проекту 1954 года, санитарные нормы палат не соответствуют современным, отсутствует целый ряд полноценных отделений, существует острая необходимость расширения дневного стационара.
"На встрече обсудили и ряд проектов в сфере образования. В том числе речь шла о завершении строительства школы на 1450 мест в районе Тавлинской набережной в Саранске. Кроме того, глава Мордовии обозначил необходимость строительства в столице республики еще одной новой школы на 800 мест – в юго-западной части города", - подчеркивается в сообщении.
Также Здунов обратился к вице-премьеру с просьбой поддержать проведение в Саранске в 2023 году Всероссийского фестиваля национальных культур финно-угорских народов "Все мы – Россия" и межрегионального фестиваля-форума национальных драматических театров "Содружество" - их планируется организовать в рамках Всероссийского форума финно-угорских народов.