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Глава Мордовии обсудил с Голиковой проекты соцсферы региона - РИА Новости, 18.07.2022
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Республика Мордовия
https://ria.ru/20220718/mordoviya-1803299806.html
Глава Мордовии обсудил с Голиковой проекты соцсферы региона
Глава Мордовии обсудил с Голиковой проекты соцсферы региона - РИА Новости, 18.07.2022
Глава Мордовии обсудил с Голиковой проекты соцсферы региона
Глава Мордовии Артём Здунов обсудил с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой проекты республики в сфере здравоохранения, образования и культуры, сообщает... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T18:18
2022-07-18T18:18
республика мордовия
общество
саранск
москва
содружество
здоровье - общество
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой проекты республики в сфере здравоохранения, образования и культуры, сообщает пресс-служба руководителя республики."На состоявшейся в понедельник в Москве встрече речь шла о включении в федеральную адресную инвестиционную программу реконструкции существующего корпуса республиканского онкологического диспансера. В 2021 году в Мордовии была введена в эксплуатацию новая поликлиника онкодиспансера, построенная в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Однако вопрос оказания качественной специализированной медицинской помощи пациентам в стационарных условиях остается не решенным до конца", - говорится в сообщении.Отмечается, что действующий корпус онкодиспансера построен в 1970 году по типовому проекту 1954 года, санитарные нормы палат не соответствуют современным, отсутствует целый ряд полноценных отделений, существует острая необходимость расширения дневного стационара."На встрече обсудили и ряд проектов в сфере образования. В том числе речь шла о завершении строительства школы на 1450 мест в районе Тавлинской набережной в Саранске. Кроме того, глава Мордовии обозначил необходимость строительства в столице республики еще одной новой школы на 800 мест – в юго-западной части города", - подчеркивается в сообщении.Также Здунов обратился к вице-премьеру с просьбой поддержать проведение в Саранске в 2023 году Всероссийского фестиваля национальных культур финно-угорских народов "Все мы – Россия" и межрегионального фестиваля-форума национальных драматических театров "Содружество" - их планируется организовать в рамках Всероссийского форума финно-угорских народов.
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общество, саранск, москва, содружество , здоровье - общество, россия
18:18 18.07.2022
 
Глава Мордовии обсудил с Голиковой проекты соцсферы региона

Глава Мордовии Здунов обсудил с вице-премьером Голиковой проекты соцсферы региона

© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкВид на центральную часть Саранска
Вид на центральную часть Саранска - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Юлия Честнова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой проекты республики в сфере здравоохранения, образования и культуры, сообщает пресс-служба руководителя республики.
"На состоявшейся в понедельник в Москве встрече речь шла о включении в федеральную адресную инвестиционную программу реконструкции существующего корпуса республиканского онкологического диспансера. В 2021 году в Мордовии была введена в эксплуатацию новая поликлиника онкодиспансера, построенная в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Однако вопрос оказания качественной специализированной медицинской помощи пациентам в стационарных условиях остается не решенным до конца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действующий корпус онкодиспансера построен в 1970 году по типовому проекту 1954 года, санитарные нормы палат не соответствуют современным, отсутствует целый ряд полноценных отделений, существует острая необходимость расширения дневного стационара.
"На встрече обсудили и ряд проектов в сфере образования. В том числе речь шла о завершении строительства школы на 1450 мест в районе Тавлинской набережной в Саранске. Кроме того, глава Мордовии обозначил необходимость строительства в столице республики еще одной новой школы на 800 мест – в юго-западной части города", - подчеркивается в сообщении.
Также Здунов обратился к вице-премьеру с просьбой поддержать проведение в Саранске в 2023 году Всероссийского фестиваля национальных культур финно-угорских народов "Все мы – Россия" и межрегионального фестиваля-форума национальных драматических театров "Содружество" - их планируется организовать в рамках Всероссийского форума финно-угорских народов.
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