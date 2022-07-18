https://ria.ru/20220718/mordoviya-1803299806.html

Глава Мордовии обсудил с Голиковой проекты соцсферы региона

Глава Мордовии обсудил с Голиковой проекты соцсферы региона - РИА Новости, 18.07.2022

Глава Мордовии обсудил с Голиковой проекты соцсферы региона

Глава Мордовии Артём Здунов обсудил с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой проекты республики в сфере здравоохранения, образования и культуры, сообщает... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T18:18

2022-07-18T18:18

2022-07-18T18:18

республика мордовия

общество

саранск

москва

содружество

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101412/43/1014124338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da4905dd7ca8ee204f48224a7632ab8f.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой проекты республики в сфере здравоохранения, образования и культуры, сообщает пресс-служба руководителя республики."На состоявшейся в понедельник в Москве встрече речь шла о включении в федеральную адресную инвестиционную программу реконструкции существующего корпуса республиканского онкологического диспансера. В 2021 году в Мордовии была введена в эксплуатацию новая поликлиника онкодиспансера, построенная в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Однако вопрос оказания качественной специализированной медицинской помощи пациентам в стационарных условиях остается не решенным до конца", - говорится в сообщении.Отмечается, что действующий корпус онкодиспансера построен в 1970 году по типовому проекту 1954 года, санитарные нормы палат не соответствуют современным, отсутствует целый ряд полноценных отделений, существует острая необходимость расширения дневного стационара."На встрече обсудили и ряд проектов в сфере образования. В том числе речь шла о завершении строительства школы на 1450 мест в районе Тавлинской набережной в Саранске. Кроме того, глава Мордовии обозначил необходимость строительства в столице республики еще одной новой школы на 800 мест – в юго-западной части города", - подчеркивается в сообщении.Также Здунов обратился к вице-премьеру с просьбой поддержать проведение в Саранске в 2023 году Всероссийского фестиваля национальных культур финно-угорских народов "Все мы – Россия" и межрегионального фестиваля-форума национальных драматических театров "Содружество" - их планируется организовать в рамках Всероссийского форума финно-угорских народов.

https://ria.ru/20220713/musor-1802249352.html

саранск

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, саранск, москва, содружество , здоровье - общество, россия