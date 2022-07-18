https://ria.ru/20220718/mishustin-1803193069.html

Мишустин отметил работу всех фракций в Госдуме

Мишустин отметил работу всех фракций в Госдуме - РИА Новости, 18.07.2022

Мишустин отметил работу всех фракций в Госдуме

Все фракции в Госдуме в течение весенней сессии работали крайне ответственно, несмотря на разные политические программы, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:17

2022-07-18T13:17

2022-07-18T13:54

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Все фракции в Госдуме в течение весенней сессии работали крайне ответственно, несмотря на разные политические программы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Все фракции в течение весенней сессии действовали крайне ответственно, несмотря на разные политические программы", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин отметил, что среди наиболее важных документов, принятых в эти месяцы - налоговые льготы для людей и ряда отраслей, корректировки Бюджетного Кодекса для обеспечения финансовой стабильности региональных бюджетов, индексация пенсий и поддержка семей с детьми."Уверен, мы можем рассчитывать на эффективное сотрудничество и в дальнейшем", - сказал премьер.Он добавил, что президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Государственной думы отмечал политическую состоятельность и зрелость все фракций, которые "действовали консолидированно и сплоченно, как настоящие государственники и патриоты нашей страны"."Видим такое же отношение депутатов и сенаторов в совместной работе с правительством, в первую очередь в ходе оперативного рассмотрения разработанных нами решений, для того, чтобы граждане и предприниматели как можно быстрее могли воспользоваться мерами поддержки",- сказал Мишустин.Он рассказал, что более половины законопроектов, принятых на прошедших сессиях, относились к инициативам кабинета министров."Также все думские фракции регулярно направляли в наш оперативный штаб конкретные предложения, и многие из них уже стали законами и другими нормативными актами", - указал Мишустин.

https://ria.ru/20220718/borisov-1803194470.html

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михаил мишустин, россия