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Мишустин отметил работу всех фракций в Госдуме - РИА Новости, 18.07.2022
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Мишустин отметил работу всех фракций в Госдуме
Мишустин отметил работу всех фракций в Госдуме - РИА Новости, 18.07.2022
Мишустин отметил работу всех фракций в Госдуме
Все фракции в Госдуме в течение весенней сессии работали крайне ответственно, несмотря на разные политические программы, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:17
2022-07-18T13:54
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Все фракции в Госдуме в течение весенней сессии работали крайне ответственно, несмотря на разные политические программы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Все фракции в течение весенней сессии действовали крайне ответственно, несмотря на разные политические программы", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин отметил, что среди наиболее важных документов, принятых в эти месяцы - налоговые льготы для людей и ряда отраслей, корректировки Бюджетного Кодекса для обеспечения финансовой стабильности региональных бюджетов, индексация пенсий и поддержка семей с детьми."Уверен, мы можем рассчитывать на эффективное сотрудничество и в дальнейшем", - сказал премьер.Он добавил, что президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Государственной думы отмечал политическую состоятельность и зрелость все фракций, которые "действовали консолидированно и сплоченно, как настоящие государственники и патриоты нашей страны"."Видим такое же отношение депутатов и сенаторов в совместной работе с правительством, в первую очередь в ходе оперативного рассмотрения разработанных нами решений, для того, чтобы граждане и предприниматели как можно быстрее могли воспользоваться мерами поддержки",- сказал Мишустин.Он рассказал, что более половины законопроектов, принятых на прошедших сессиях, относились к инициативам кабинета министров."Также все думские фракции регулярно направляли в наш оперативный штаб конкретные предложения, и многие из них уже стали законами и другими нормативными актами", - указал Мишустин.
https://ria.ru/20220718/borisov-1803194470.html
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михаил мишустин, россия
13:17 18.07.2022 (обновлено: 13:54 18.07.2022)
 
Мишустин отметил работу всех фракций в Госдуме

Премьер Мишустин: все фракции в Госдуме в течение сессии работали крайне ответственно

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Михаил Мишустин в Государственной Думе
Председатель правительства Михаил Мишустин в Государственной Думе - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства Михаил Мишустин в Государственной Думе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Все фракции в Госдуме в течение весенней сессии работали крайне ответственно, несмотря на разные политические программы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Все фракции в течение весенней сессии действовали крайне ответственно, несмотря на разные политические программы", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
13:23
Мишустин пожелал Борисову успехов в качестве главы "Роскосмоса"
Мишустин отметил, что среди наиболее важных документов, принятых в эти месяцы - налоговые льготы для людей и ряда отраслей, корректировки Бюджетного Кодекса для обеспечения финансовой стабильности региональных бюджетов, индексация пенсий и поддержка семей с детьми.
"Уверен, мы можем рассчитывать на эффективное сотрудничество и в дальнейшем", - сказал премьер.
Он добавил, что президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Государственной думы отмечал политическую состоятельность и зрелость все фракций, которые "действовали консолидированно и сплоченно, как настоящие государственники и патриоты нашей страны".
"Видим такое же отношение депутатов и сенаторов в совместной работе с правительством, в первую очередь в ходе оперативного рассмотрения разработанных нами решений, для того, чтобы граждане и предприниматели как можно быстрее могли воспользоваться мерами поддержки",- сказал Мишустин.
Он рассказал, что более половины законопроектов, принятых на прошедших сессиях, относились к инициативам кабинета министров.
"Также все думские фракции регулярно направляли в наш оперативный штаб конкретные предложения, и многие из них уже стали законами и другими нормативными актами", - указал Мишустин.
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Михаил МишустинРоссия
 
 
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